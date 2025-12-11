Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

In questi giorni lo zero termico si è spinto fino a quote eccezionalmente elevate, superando i 3.000 metri. Si tratta di un’anomalia che riflette temperature insolitamente miti per dicembre e segnali preoccupanti del cambiamento climatico sulle Alpi.

Zero termico oggi in Italia: un’anomalia che ricorda la primavera

Nelle ultime giornate, diverse stazioni meteorologiche alpine hanno registrato uno zero termico collocato oltre i 3200 metri e, in alcuni momenti, oltre i 3.300 metri, livelli tipici della tarda primavera o addirittura dell’inizio dell’estate. Questo valore indica la quota alla quale la temperatura dell’aria scende a 0 °C, ed è un indicatore fondamentale per comprendere lo stato termico dell’atmosfera in montagna.

A dicembre, in condizioni climatiche normali, lo si dovrebbe ritrovare intorno ai 1.500 – 2.000 metri: superare i 3.000 è un evento raro, che negli ultimi anni sta purtroppo diventando sempre più frequente.

Alla base di questa impennata anomala c’è l’arrivo di un vasto anticiclone subtropicale che sta convogliando aria calda di origine africana verso l’Europa meridionale. Le masse d’aria miti hanno determinato temperature diurne decisamente fuori stagione su buona parte della catena alpina, con valori prossimi o superiori ai 10 °C perfino oltre i 2.000 metri.

Perché lo zero termico sopra i 3.000 metri è un campanello d’allarme climatico

Uno zero termico così elevato è un vero e proprio segnale del riscaldamento in atto sulle Alpi. Le temperature sopra lo zero anche di notte impediscono il rigelo della neve e favoriscono una fusione costante del manto nevoso e del ghiaccio superficiale. Le conseguenze per i ghiacciai sono immediate: perdita di massa, diminuzione dello spessore e crescente instabilità delle superfici glaciali.

Negli ultimi anni gli esperti hanno rilevato un’accelerazione nei processi di fusione, con bilanci di massa sempre più negativi. Quando lo zero termico resta per giorni sopra i 3.000 metri, anche le zone più elevate, dove solitamente il ghiaccio riesce a sopravvivere durante tutto l’anno, iniziano a subire un deterioramento. Questo porta alla formazione di fessurazioni, distacchi improvvisi e un generale indebolimento della struttura glaciale.

Impatto sui ghiacciai, sulla sicurezza e sulle risorse idriche

Il caldo anomalo in quota incide profondamente su diversi aspetti dell’ambiente alpino. I ghiacciai, che funzionano come riserve naturali di acqua dolce, perdono capacità di accumulo e rilascio lento. La riduzione della massa glaciale implica minori disponibilità idriche per le valli durante l’estate, quando fiumi e torrenti dipendono proprio dalla fusione progressiva delle nevi di alta quota.

A questa criticità si aggiunge un aumento dei rischi per chi frequenta la montagna. Temperature elevate rendono instabili i pendii innevati, facilitano la caduta di rocce liberate dal disgelo e aumentano la probabilità di valanghe. Le condizioni peggiorano anche per gli sport invernali: l’innevamento naturale si riduce e quello artificiale diventa complicato, perché non si può produrre neve programmata con valori termici così alti.

Cosa ci dicono questi giorni fuori stagione?

L’episodio di questi giorni non è un caso isolato. Negli ultimi anni le anomalie termiche invernali si stanno intensificando, con anticicloni persistenti e ondate di calore fuori stagione. Gli scienziati confermano che la tendenza è coerente con l’evoluzione del riscaldamento globale, che colpisce le regioni montane più velocemente della media planetaria.

Se questi fenomeni diventeranno sempre più frequenti, l’equilibrio degli ecosistemi alpini sarà messo ulteriormente alla prova. Osservare uno zero termico sopra i 3.000 metri dovrebbe farci comprendere quanto rapidamente stiano cambiando clima e paesaggio, e quanto urgente sia adottare misure di mitigazione e adattamento.