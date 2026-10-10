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Temperature miti e piogge di settembre hanno riacceso l'attività delle zanzare a ottobre. Ecco perché pungono ancora e quando spariranno del tutto

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Tra gli effetti di un clima decisamente fuori norma ci sono le zanzare ad ottobre. Le condizioni ambientali delle ultime settimane, infatti, stanno favorendo la ripresa della loro attività nel corso dell’autunno, dopo un’estate complicata. Si tratta di un fenomeno particolarmente rilevante e sempre più evidente ed è frutto di una serie di combinazioni climatiche. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Cosa sta succedendo?

Le zanzare sono tornate “in attività” nel corso del mese di ottobre (ma già sul finire di settembre) grazie a una serie di particolari condizioni ambientali. A chiarire la questione è stato Paolo Fontana, entomologo dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia (ANIE).

Nel corso di un’intervista a Fanpage, l’esperto ha chiarito cosa sta causando la proliferazione delle zanzare. L’estate è stata particolarmente complicata per questi insetti, alle prese con una forte siccità e temperature estreme che hanno impedito la formazione dei ristagni d’acqua, essenziali per la riproduzione delle zanzare.

La situazione è cambiata drasticamente nel corso del mese di settembre, periodo in cui si è registrata la combinazione tra piogge e abbassamento della temperatura. Con le giuste condizioni di umidità e la presenza dei ristagni, le zanzare sono tornate, riprendendo la riproduzione e la moltiplicazione.

Con le giuste condizioni climatiche, quindi, le zanzare hanno ripreso a diffondersi in modo significativo. Sono bastate poche settimane con il clima ideale per causare un ottobre particolarmente ricco di zanzare.

Dove sono più diffuse oggi

La loro diffusione, però, non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Le aree con una maggiore presenza di acqua e zone umide, infatti, offrono le condizioni ideali per la loro diffusione. In linea di massima, le zone costiere e il Centro-Sud Italia oggi presentano gli elementi giusti per consentire alle zanzare di proliferare.

Non solo le più comuni

A rendere le serate all’aperto particolarmente fastidiose non sono soltanto le specie più comuni. L’esperto ha evidenziato come le recenti condizioni meteo abbiano favorito anche la comparsa di altri piccoli ditteri ematofagi, spesso indicati genericamente come “mosquitos”, come simulidi o ceratopogonidi. Si tratta di insetti di dimensioni molto ridotte ma capaci di pungere ripetutamente, rendendo quasi indispensabile l’uso di repellenti anche per brevi uscite nelle ore serali. In alcuni casi si parla anche di zanzare aliene.

Si aspetta il “vero” autunno

Per assistere a una reale scomparsa del fenomeno non basteranno le normali giornate autunnali: occorrerà un calo termico deciso, con minime notturne stabilmente vicine allo zero. C’è da dire, però, che non tutte le specie reagiscono allo stesso modo alle temperature. In alcuni casi, come avviene con la zanzara comune, l’inverno non ne limita la diffusione, a condizione che ci siano ambienti riparati, bui e umidi. Di conseguenza, anche in questi periodi potrebbe essere possibile incontrarne.

Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Il clima per i prossimi mesi dovrebbe essere particolarmente rigido e, di conseguenza, il fenomeno delle zanzare di ottobre potrebbe attenuarsi in modo significativo.