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Dietro la celebre zanna del narvalo, per secoli scambiata nelle corti europee per il corno di un unicorno, si nasconde una struttura biologica sorprendentemente complessa. Analizzando questo lungo dente con sofisticate tecniche a raggi X, un gruppo di ricerca internazionale ha portato alla luce un’architettura invisibile a occhio nudo: al suo interno si intrecciano due diverse eliche microscopiche che si sviluppano in sensi opposti.

Un materiale composito progettato come il cemento armato

Sebbene la funzione esatta della zanna non sia ancora del tutto chiarita, le osservazioni indicano un ruolo centrale nella selezione sessuale e nelle interazioni sociali, come dimostrano i “duelli” non letali in cui i maschi incrociano i propri denti. Oltre al suo uso, la zanna deve soddisfare un requisito meccanico complesso: combinare durezza e flessibilità per resistere alle forti sollecitazioni idrodinamiche generate durante il nuoto.

Per ottenere questo risultato, il dente è costituito da un materiale composito, il cui principio ricorda quello del cemento armato. La massa principale è formata dalla dentina, rivestita esternamente da uno strato sottile di cemento (un tessuto che negli altri mammiferi si limita solitamente alle radici dentali). Entrambi gli strati contengono microscopiche fibre di collagene rinforzate da cristalli minerali: proprio come l’armatura in acciaio e il calcestruzzo, il collagene conferisce elasticità e resistenza alla trazione, mentre i minerali garantiscono la rigidità strutturale.

Marianne Liebi, ricercatrice del PSI (Paul Scherrer Institute) e coautrice dello studio, ha commentato:

“Come le ossa o altri denti nel regno animale, la zanna del narvalo è un materiale composito complesso la cui struttura si estende da minuscoli elementi costitutivi su scala nanometrica alla forma visibile dell’intero dente”

La scoperta ai raggi X: due spirali che si intrecciano

Per capire come elementi grandi un miliardesimo di metro (nanometri) riescano a generare una torsione lunga metri, gli scienziati hanno usato la tomografia tensoriale. Diversamente dalle radiografie comuni, basate sul semplice assorbimento, i raggi X dei sincrotroni si disperdono secondo schemi precisi al contatto con strutture ordinate. Ruotando il dente e unendo milioni di rilevazioni, il team ha ottenuto una mappatura 3D delle fibre interne.

A un primo sguardo i dati sembravano regolari e privi di spirali. Confrontando però l’orientamento di ciascun punto con quelli vicini, è emersa una sorpresa: al posto di una sola elica, la zanna ospita due spirali intrecciate che girano in versi contrari. Il rivestimento esterno si avvolge in senso antiorario, mentre le fibre mineralizzate della dentina interna procedono nella direzione opposta. Proprio come i fili di una fune, questo doppio intreccio bilanciato garantisce al dente una solidità straordinaria, proteggendolo dalla torsione e dagli sforzi meccanici.

Lo studio fa parte di un progetto di ricerca finanziato da NordForsk intitolato “Narwhal tusks – a tale with a twist”. Il paper completo è disponibile su Nature Communications ed è intitolato “The narwhal tusk assembles its macroscopic helix from building blocks with opposing twists”. Lo studio è firmato da Adrian Rodriguez-Palomo, Peter Alling Strange Vibe, Dimitra Athanasiadou, Jonas Palle, Leonard C. Nielsen, Jonathan T. Avaro, Thorbjørn Erik Køppen Christensen, Nina Kølln Wittig, Mads Ry Vogel Jørgensen, Innokenty Kantor, Manfred Burghammer, Jiliang Liu, Stefano Checchia, Christian Appel, Karl Anker Jørgensen, Eva Garde, Mads Peter Heide-Jørgensen, Marianne Liebi, Henrik Birkedal.