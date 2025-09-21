Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

AngieYeoh / Shutterstock.com

In sintesi

Calo visualizzazioni da PC: diversi YouTuber segnalano una diminuzione delle view, probabilmente legata all’uso di ad-blocker che interferiscono con il conteggio delle visualizzazioni.

Posizione di YouTube: l’azienda conferma che ad-blocker ed estensioni possono alterare i dati, ma segnala che il calo potrebbe dipendere anche da fattori stagionali o temporanei.

ando un calo delle visualizzazioni da computer. Il motivo potrebbe essere legato all’uso degli ad-blocker da parte degli utenti che, come confermato da YouTube stessa, possono avere un impatto sulla precisione dei conteggi. Ricordiamo che da tempo la piattaforma di streaming di Google sta applicando una stretta sull’uso dei software per bloccare le pubblicità prima e durante i video. Di conseguenza, il tema è particolarmente attuale. Ecco cosa sta succedendo e cosa ha dichiarato YouTube.

Un problema diffuso per YouTube

A ricostruire la situazione è stato il magazine Winfuture.de che ha raccolto le testimonianze di diversi YouTuber. Secondo le informazioni rivelate dai gestori di importanti canali YouTube, si sta registrando un calo evidente delle visualizzazioni, in particolare tra gli spettatori che utilizzano il PC (piattaforma su cui è molto diffuso l’uso di ad-blocker).

Questo dato rappresenta un trend che riguarda diversi canali. La situazione è, al momento, poco chiara. L’utilizzo degli ad-blocker, infatti, potrebbe avere un impatto non tanto sulle visualizzazioni ma sul loro conteggio. Di conseguenza, un video potrebbe registrare poche visualizzazioni in quanto molti utenti tendono a guardarlo utilizzando un software che blocca le pubblicità.

Il problema legato al conteggio delle visualizzazioni potrebbe essere legato a un bug della piattaforma o anche a una scelta precisa da parte dell’azienda (sulla questione, però, non c’è una comunicazione ufficiale in merito). La situazione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane.

La risposta di YouTube

Ecco quanto dichiarato da un rappresentate di YouTube in una discussione sul caso in corso su forum di supporto della piattaforma: “Gli ad-blocker e altre estensioni possono influire sulla precisione dei conteggi degli utenti visualizzati. I canali il cui pubblico ha una percentuale maggiore di utenti che utilizzano tali strumenti potrebbero subire fluttuazioni maggiori nel traffico legate agli aggiornamenti di questi strumenti”.

Da segnalare, in ogni caso, che l’azienda ha evidenziato che il calo delle visualizzazioni potrebbe essere legato anche ad altri fattori, come abitudini stagionali oppure picchi temporanei (in positivo oppure in negativo). La questione andrà analizzata e monitorata in futuro in modo da capire se si tratta di un trend temporaneo oppure di u nuovo elemento “strutturale” per la piattaforma. Andrà approfondita, infatti, anche la relazione tra il calo delle visualizzazioni conteggiate, a causa degli ad-blocker, e i ricavi pubblicitari.