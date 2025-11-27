Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

YouTube sta testando un nuovo sistema per personalizzare il feed dell’Home page bastato sull’intelligenza artificiale. Ecco tutto quello che sappiamo al momento

In Sintesi

YouTube sta sperimentando una funzione AI chiamata Il tuo feed personalizzato che consente agli utenti di “influenzare” i suggerimenti presenti nella schermata Home.

Questa modalità si basa sull’inserimento di un prompt testuale, suggerendo l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale per interpretare i comandi e adattare dinamicamente il feed.

Google sta introducendo un nuovo test che potrebbe apportare importanti modifiche al modo in cui gli utenti interagiscono con il feed Home di YouTube. La celebre piattaforma video, infatti, sta sperimentando una funzione che consente di personalizzare i suggerimenti presenti nella schermata principale attraverso un semplice prompt testuale; una modalità che sottintende l’utilizzo di sistemi basati sull’intelligenza artificiale che potrebbero entrare in azione nella selezione dei contenuti suggeriti.

La novità arriva in un momento importante per Google, dove l’azienda deve far fronte a una crescente richiesta di strumenti intelligenti capaci di restituire agli utenti maggiore controllo sui meccanismi di raccomandazione che, spesso, vengono percepiti come poco personalizzati e difficili da influenzare. Con questa novità, YouTube sembra voler aprire la strada a un’interazione più diretta e immediata con l’algoritmo.

Come funziona il nuovo feed personalizzato di YouTube

La funzionalità in test prende il nome di “Il tuo feed personalizzato” e compare come una nuova etichetta posizionata accanto alla scheda Home dell’app. Secondo la descrizione ufficiale fornita da YouTube, facendo tap questa voce gli utenti possono aggiornare e orientare i suggerimenti del proprio feed inserendo un semplice prompt che indica interessi, temi o tipologie di video da privilegiare.

Il riferimento esplicito al termine “prompt” richiama il linguaggio tipico dei modelli AI generativi, suggerendo dunque che l’algoritmo stia utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per interpretare i comandi degli utenti e adattare dinamicamente i contenuti proposti. YouTube, al momento, non ha ancora chiarito il livello di coinvolgimento dell’AI in questo senso, così come non ha fornito maggiori dettagli sul processo o sull’interfaccia.

Queste osservazioni, dunque, restano solo un sunto dell’esperienza d’uso dei tester che hanno condiviso la loro esperienza con la community.

Come cambieranno i contenuti della Home di YouTube

Stando a quanto dichiarato da Google, l’obiettivo principale è offrire un modo semplice e intuitivo per personalizzare il proprio feed YouTube senza dover intervenire manualmente su impostazioni complesse o cancellare la cronologia delle visualizzazioni, due dei metodi più diffusi (ma spesso davvero poco efficaci) per cercare di “influire” sui contenuti raccomandati.

Il test potrebbe rappresentare un passo avanti importante nella gestione dei contenuti suggeriti, soprattutto per gli utenti che vogliono vedere un feed meno dispersivo e più in linea con i propri interessi reali. Oltretutto, la possibilità di interagire direttamente con l’algoritmo tramite una richiesta testuale apre la strada a un rapporto più trasparente e controllabile tra lo spettatore e la piattaforma di streaming.

Al momento non c’è ancora una data di rilascio definitiva per questa funzione e YouTube si è limitato a invitare gli utenti inclusi nel test a provare la funzione e a condividere i propri feedback, suggerendo che eventuali modifiche o un rilascio più ampio dipenderanno dall’accoglienza del pubblico.