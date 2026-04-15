Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

YouTube cambia strategia e vuole ora ridurre gli annunci nelle live: ecco cosa cambierà con il nuovo sistema appena annunciato dalla piattaforma

123RF

YouTube continua ad aumentare la presenza della pubblicità sulla piattaforma e, di recente, ha introdotto nuovi formati per annunci di lunga durata e senza possibilità di skip da parte degli utenti (in particolare su Smart TV).

La piattaforma, però, sta lavorando anche a novità relative alle live, con l’obiettivo di offrire un’esperienza migliore agli utenti. Il nuovo progetto di YouTube prevede lo stop agli annunci nei momenti clou delle dirette live da parte degli utenti.

Si tratta di una novità che va in netta contro-tendenza con quanto fatto più di recente dalla piattaforma in tema di annunci per i video on demand (settore dove YouTube ha decisamente meno concorrenza). Ecco tutti i dettagli in merito a quanto ufficializzato da Google in merito al futuro della piattaforma.

Stop agli annunci?

L’ultima novità di YouTube durante le live è particolarmente interessante. In sostanza, la piattaforma non mostrerà più annunci pubblicitari nel corso delle dirette nei momenti clou e, in particolare, quando l’interazione con la chat raggiunge il picco e gli utenti iniziano a supportare la live con Super Chat, Super Sticker e acquisti di regali.

Si tratta di un sistema alternativo per evitare le pubblicità che va ad affiancarsi al più tradizionale abbonamento a YouTube Premium, che consente di eliminare gli annunci dalla piattaforma e accedere ad altri vantaggi.

Questa novità è stata studiata, secondo Google, per “proteggere l’atmosfera collettiva” e spingere gli utenti a un maggiore coinvolgimento durante le live. In tutte quelle situazioni in cui il coinvolgimento è elevato, infatti, YouTube bloccherà in automatico gli annunci durante le live.

Questa novità va ad affiancarsi ad altre nuove funzionalità che la piattaforma sta implementando per quanto riguarda le dirette. È in fase di rilascio, ad esempio, la possibilità per i creator di ricevere regali dagli spettatori.

Tale funzione, in precedenza limitata ad alcuni Paesi, è ora disponibile su scala globale. Da segnalare anche che i creator hanno ora la possibilità di trasmettere in diretta sia in formato verticale che orizzontale contemporaneamente, con gli utenti che potranno sfruttare un’unica chat condivisa.

L’obiettivo è chiaro: YouTube vuole rendere le live un elemento sempre più importante per la sua piattaforma, migliorando l’esperienza per gli utenti e garantendo ai creator la possibilità di poter sfruttare nuove soluzioni per monetizzare al massimo le dirette e tutto il tempo necessario per effettuarle.

Ma il Premium costa di più

Le ultime novità per YouTube e, in particolare, per le live si affiancano alla decisione di incrementare i prezzi degli abbonnamenti Premium. Per il momento, il rincaro riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, ma nel prossimo futuro gli aumenti dovrebbero arrivare anche in altri mercati.

Il piano individuale passa da 13,99 dollari a 15,99 dollari, con un costo aggiuntivo di 2 dollari al mese. Il piano famiglia, invece, passa da 22,99 dollari a 26,99 dollari, con un rincaro di ben 4 dollari al mese. Aumenti simili potrebbero arrivare anche in Italia nel corso dei prossimi mesi, rendendo il piano Premium di YouTube decisamente più costoso.