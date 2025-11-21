Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

YouTube sta sperimentando i messaggi diretti per condividere video e conversare nell’app mobile. La funzione è in test in alcuni Paesi

Nelle ultime settimane Instagram ha riorganizzato la propria interfaccia per dare più spazio alle modalità di interazione che gli utenti usano maggiormente, ovvero le Storie e i messaggi diretti. In questo modo il social ha riconosciuto e valorizzato il ruolo crescente delle conversazioni private nell’esperienza quotidiana online di tanti utenti. Se su Instagram la messaggistica è sempre stata parte integrante della piattaforma, limitandosi nel tempo a cambiare posizione o design, in altri spazi questa funzione potrebbe arrivare per la prima volta (o quasi). È ciò che sta accadendo su YouTube, che ha iniziato nuovamente a testare l’introduzione di messaggi diretti all’interno dell’app mobile.

Perché YouTube introduce la funzione dei messaggi diretti

YouTube ha avviato un nuovo esperimento che consente agli utenti di condividere video e conversare direttamente all’interno dell’app, trasformando l’esperienza da semplice fruizione di contenuti a interazione più immediata e personale.

Si tratta di una funzionalità che permette di inviare un video e discuterne senza dover uscire da YouTube o ricorrere a piattaforme esterne. L’azienda ha spiegato che questa caratteristica rientra tra le più richieste dagli utenti, al punto da spingere il team a riproporla dopo averla già introdotta in passato e rimossa nel 2019.

L’obiettivo è migliorare lo scambio spontaneo di contenuti tra le persone, agevolando conversazioni che nascono direttamente dalla visione di un video, sia esso un contenuto lungo, uno Short o una live.

Perché YouTube aveva rimosso i messaggi diretti nel 2019?

Come accennato, i messaggi diretti su YouTube non sono una novità assoluta. La funzionalità, chiamata YouTube Messages, era infatti stata introdotta per la prima volta nel 2017 e poi rimossa nel 2019, durando complessivamente neanche due anni.

Secondo la stampa specializzata, all’epoca la decisione della rimozione era stata presa da Google perché la funzionalità non era molto sfruttata e si è dunque preferito concentrare le risorse su altri tool.

In alcuni forum, inoltre, si fa notare che in quel primo esperimento i messaggi diretti erano utilizzati in grande misura per inviare spam o messaggi indesiderati, rappresentando dunque più un fastidio che un arricchimento dell’esperienza utente.

Da quando sono di nuovo disponibili i messaggi diretti su YouTube

La nuova funzione per ora è in fase di distribuzione soltanto agli utenti adulti, dai diciotto anni in su, e al momento esclusivamente in Irlanda e Polonia. YouTube ha dichiarato di voler raccogliere feedback per capire come migliorare l’esperienza e valutare un rilascio più ampio in futuro.

In una nota, l’azienda ha sottolineato l’entusiasmo nel testare una funzionalità molto richiesta e l’importanza del parere degli utenti per definirne l’evoluzione e l’eventuale estensione globale.

Come funzionano i messaggi diretti privati su YouTube

Attualmente chi ha già accesso alla nuova funzione può condividere video direttamente dall’app e aprire conversazioni private con altri utenti. Per iniziare a chattare è necessario che entrambe le parti accettino un invito, garantendo così un controllo maggiore sulle interazioni.

È possibile rifiutare richieste, bloccare utenti e segnalare conversazioni inappropriate. YouTube può esaminare i messaggi per assicurarsi che rispettino le norme della community, che sono le stesse applicate a video e commenti. I messaggi diretti sono anche controllati da sistemi automatici che possono identificare contenuti potenzialmente pericolosi.