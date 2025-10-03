YouTube Premium Lite è arrivato in Italia, quanto costa e cosa offre

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo piano di abbonamento YouTube Premium Lite è arrivato ufficialmente in Italia. Quanto costa e quali funzioni offre agli utenti che lo sottoscrivono

miss.cabul / Shutterstock.com

In Sintesi

YouTube Premium Lite è disponibile in Italia al costo di 7,99 euro al mese, posizionandosi come un’opzione intermedia tra il piano free e quello Premium.

Offre la visione senza pubblicità su YouTube e YouTube Kids, ma non include funzionalità come YouTube Music Premium, download offline o la riproduzione in background.

Il nuovo piano Premium Lite di YouTube è ufficialmente disponibile in Italia, portando anche nel nostro Paese un abbonamento pensato per ridurre le interruzioni pubblicitarie ma da acquistare a un costo più contenuto rispetto ai piani completi.

Si tratta, insomma, di un’opzione intermedia, che si colloca a metà strada tra l’utilizzo gratuito della piattaforma di streaming (con annunci e altre limitazioni) e il tradizionale abbonamento Premium.

Quanto costa YouTube Premium Lite

YouTube Premium Lite è disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese, con un mese di prova gratuita (riservato solo ai nuovi iscritti) e la possibilità di annullare in qualsiasi momento. Una bella differenza rispetto al piano Premium Individuale che costa 13,99 euro, sbloccando però tutte le funzioni della piattaforma di streaming.

A conti fatti si tratta di un -43% sul prezzo del piano completo, rappresentando una scelta strategica che cerca di intercettare un’utenza interessata a una visione più fluida ma che non è disposta a pagare per tutte le funzioni aggiuntive del pacchetto completo.

Interessante notare come il piano Premium Lite ha un prezzo inferiore anche rispetto al piano Studenti che nel nostro Paese costa 8,99 euro al mese con verifica annuale obbligatoria.

Che cosa offre YouTube Premium Lite

Come già anticipato, il piano Premium Lite si colloca a metà strada tra l’utilizzo free e quello Premium. Chi sottoscrive questo abbonamento, dunque, dovrà rinunciare ad alcune funzionalità avanzate che resteranno riservate agli utenti che pagano il prezzo completo, tra cui:

YouTube Music Premium , che consente l’ascolto di oltre 100 milioni di brani e podcast senza pubblicità

, che consente l’ascolto di oltre 100 milioni di brani e podcast senza pubblicità il download dei contenuti per la visione e l’ascolto offline

la riproduzione in background, utile per continuare a usare l’applicazione con lo schermo spento o mentre si utilizzano altri software

Si tratta, naturalmente, di compromessi necessari per mantenere il prezzo più basso, tuttavia l’assenza della riproduzione in background (tra i limiti più contestati da sempre sull’app di YouTube) potrebbe pesare non poco sulla decisione degli utenti di sottoscrivere questo abbonamento.

Come evidente, insomma, YouTube Premium Lite si rivolge principalmente a quelle persone che cercano un modo per rimuovere le inserzioni pubblicitarie da YouTube e che non hanno bisogno di altre funzioni particolari.

Importante ricordare, però, che anche se questo abbonamento garantisce la visualizzazione della maggior parte dei video su YouTube e YouTube Kids senza interruzioni pubblicitarie, ci sono comunque alcune eccezioni da considerare: gli annunci possono comparire nei contenuti musicali (come videoclip ufficiali, cover e remix), negli Shorts e durante le ricerche o la navigazione all’interno della piattaforma.