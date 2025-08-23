Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

YouTube Premium integra Bandsintown, permettendo agli utenti di scoprire le date dei concerti dei propri artisti preferiti direttamente dall’app.

L’integrazione offre notifiche sugli eventi vicini, informazioni nei video e Short, e 2 mesi gratis di Premium per chi già usa Bandsintown.

YouTube continua ad arricchire le funzionalità del piano Premium che consente l’accesso alla piattaforma senza le interruzioni pubblicitarie e permette anche di sfruttare il catalogo di YouTube Music, per ascoltare le canzoni in streaming, senza dover ricorrere a Spotify o ad altri servizi di questo tipo.

Ad arricchire i vantaggi del piano Premium arriva in questi giorni un’ulteriore novità. Grazie all’integrazione con Bandsintown, gli utenti potranno scoprire le date dei prossimi concerti in modo semplice, direttamente dall’app di YouTube, che, ricordiamo, in futuro utilizzerà l’AI per verificare l’età degli utenti. Andiamo a scoprire come funziona il nuovo servizio.

Le novità in arrivo su YouTube

Sfruttando l’integrazione con Bandsintown, YouTube punta a diventare, sempre di più, un riferimento assoluto per gli appassionati di musica. Con l’ultima novità, infatti, gli utenti della piattaforma di Google potranno accedere direttamente dall’app alle date dei concerti dei propri artisti preferiti e potranno scoprire quali sono i concerti in programma nella propria zona.

Queste informazioni saranno integrate nei video, negli Shorts e nei canali ufficiali dei vari artisti. L’app, quando l’utente visualizza un contenuto collegato a un artista, potrà fornire informazioni in merito ai prossimi concerti. Gli utenti potranno ricevere anche notifiche in merito a spettacoli nelle vicinanze e altre novità collegate.

Si tratta, quindi, di una serie di funzionalità aggiuntive che vanno ad arricchire l’app e, in particolare, puntano a migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti Premium e per gli appassionati di musica. Da segnalare che chi già utilizza Bandsintown potrà ottenere 2 mesi gratis di YouTube Premium per “testare” l’integrazione tra i due servizi.

L’integrazione con Bandsintown è appena iniziata e sarà disponibile su scala globale nel corso delle prossime settimane, per tutti gli utenti YouTube che attiveranno il piano a pagamento. Da segnalare, inoltre, che entro la fine dell’anno è prevista anche l’integrazione con YouTube Music, permettendo agli utenti l’accesso a tutte le informazioni disponibili su Bandsintown dall’app per ascoltare musica in streaming.

Come usare il piano Premium

YouTube Premium è attivabile direttamente tramite YouTube ed è disponibile con un costo di 13,99 euro al mese (e con 1 mese di prova per i nuovi utenti). Il piano Studenti costa 8,99 euro al mese mentre quello Famiglia costa 25,99 euro al mese e permette l’accesso al servizio a cinque membri.

C’è anche Premium Lite, senza YouTube Music e con molte altre limitazioni come l’impossibilità di sfruttare la riproduzione in background, che costa 7,99 euro al mese. Questo piano garantisce l’accesso senza pubblicità alla maggior parte dei video.