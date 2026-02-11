Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

YouTube Music sta sperimentando una restrizione sull’accesso ai testi delle canzoni per una parte degli utenti che utilizzano il servizio gratuito. La novità, partita come una sperimentazione limitata, sta progressivamente raggiungendo un numero più ampio di account e introduce un limite alla consultazione dei testi, oltre il quale l’accesso completo è riservato agli abbonati Premium.

Il cambiamento riguarda direttamente la schermata di riproduzione dei brani. Nella scheda dedicata ai testi compare un avviso che indica quante visualizzazioni restano disponibili e invita a sbloccare la funzione tramite abbonamento. Una volta raggiunto il limite, il testo completo non è più consultabile: rimangono visibili soltanto le prime righe, mentre il resto viene oscurato e non può essere né letto né scansionato.

Come funziona il limite ai testi su YouTube Music?

In base alle segnalazioni raccolte, gli utenti gratuiti possono visualizzare i testi completi di cinque brani. Superata questa soglia, l’esperienza viene ridotta alle sole righe iniziali, accompagnate da un messaggio che rimanda all’attivazione di un abbonamento. Non è stato chiarito se il conteggio venga azzerato su base settimanale o mensile, né se il limite sia identico in tutti i Paesi.

Di fronte alle indiscrezioni su una possibile estensione globale, Google ha precisato che la restrizione rientra ancora in un esperimento. Un portavoce dell’azienda ha spiegato che il test coinvolge soltanto una piccola percentuale di utenti supportati dalla pubblicità e che la maggior parte degli iscritti, a livello mondiale, non dovrebbe riscontrare variazioni nell’accesso ai testi. Come spesso accade su YouTube Music, si tratta di prove mirate a misurare l’impatto di nuove soluzioni prima di eventuali decisioni definitive.

L’accesso completo ai testi resta invece garantito agli abbonati a YouTube Music Premium o a YouTube Premium, piani che includono anche ascolto senza annunci, riproduzione in background e download offline. I prezzi variano in base al mercato di riferimento.

Le nuove strategie di YouTube Music

La mossa si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento delle sottoscrizioni, in un contesto in cui Google ha comunicato di aver superato i 325 milioni di abbonamenti a pagamento complessivi ai propri servizi consumer nel corso del 2025. Allo stesso tempo, la possibile monetizzazione di una funzione considerata da anni “di base” nello streaming musicale rischia di incidere sulla percezione del servizio gratuito.

Resta quindi aperta la questione se l’accesso limitato ai testi diventerà una scelta strutturale o se l’azienda deciderà di rivedere l’esperimento. Al momento, l’unico dato certo è che per una parte degli utenti leggere i testi su YouTube Music non è più un’operazione scontata.

Cos’è YouTube Music?

YouTube Music è il servizio di streaming musicale di Google, pensato per l’ascolto di brani, album, playlist e contenuti ufficiali degli artisti all’interno dell’ecosistema YouTube.

Lanciato per sostituire Google Play Music, il servizio unisce il catalogo tipico delle piattaforme di streaming con l’enorme archivio video di YouTube. Oltre alle versioni ufficiali dei brani, consente infatti di ascoltare videoclip, esibizioni dal vivo, remix e cover caricati sulla piattaforma, spesso assenti da altri servizi concorrenti.

YouTube Music è accessibile tramite app per Android e iOS e via web. Nella versione gratuita, l’ascolto è supportato dalla pubblicità e presenta alcune limitazioni, come l’assenza del download offline e della riproduzione in background su dispositivi mobili.