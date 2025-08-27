Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

YouTube modifica i video con l’intelligenza artificiale senza avvisare i creator, applicando piccoli correttivi ai contenuti.

Le modifiche puntano a ridurre rumore e sfocature ma rischiano di alterare la naturalezza dei video, creando dubbi tra utenti e autori.

Google da tempo sta integrando nuovi strumenti AI nei suoi servizi. Lo sviluppo di Gemini, infatti, sta garantendo all’azienda americana la possibilità di arricchire, in misura significativa, i suoi servizi con la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale.

Questo trend si sta registrando anche su YouTube ma, questa volta, la notizia è diversa dal solito. La piattaforma dedicata ai video di Google, infatti, sta modificando i video sfruttando l’AI ma senza avvisare gli utenti degli interventi di editing e senza richiedere il permesso ai creator che hanno pubblicato il video. Secondo quanto rivelato da BBC, questa pratica sta andando avanti già da diversi mesi.

Cosa sta facendo YouTube

Stando a quanto emerso in queste ore, YouTube da mesi starebbe effettuando delle modifiche ai video caricati dagli utenti, con una serie di ottimizzazioni applicate dall’intelligenza artificiale ai contenuti pubblicati sulla piattaforma, senza informare gli utenti e anche senza richiedere il permesso ai creator che hanno realizzato il video.

Le modifiche sono minime e spesso non possono essere notate senza una comparativa con il video originale. L’AI applicherebbe dei piccoli correttivi ai contenuti, per evidenziare alcuni elementi e migliorare la resa del video stesso. L’intervento dell’intelligenza artificiale, come confermano anche alcuni pareri di creator sentiti da BBC, può avere l’effetto posto, rendendo il video meno naturale e, quindi, con il rischio di farlo passare per un contenuto interamente generato dall’AI, senza alcun avviso per gli utenti.

La dichiarazione di YouTube

Dopo alcune settimane in cui sono arrivate diverse registrazioni, Rene Ritchie, responsabile editoriale e responsabile dei rapporti con i creator di YouTube, ha confermato le modifiche: “Stiamo conducendo un esperimento su alcuni YouTube Shorts che utilizza la tradizionale tecnologia di apprendimento automatico per eliminare la sfocatura, il rumore e migliorare la nitidezza dei video durante l’elaborazione (simile a ciò che fa uno smartphone moderno quando si registra un video)“.

Il ricorso a una “tradizionale tecnologia di apprendimento automatico” non cambia più di tanto la questione. YouTube sta intervenendo sui contenuti pubblicati dai creatori, alternandone la resa finale e senza alcun avviso per gli utenti, che andranno poi a giudicare non solo il lavoro del creator ma anche l’intervento di una tecnologia esterna. Per il futuro, inoltre, viene chiarito che “YouTube è costantemente alla ricerca di modi per offrire la migliore qualità video e la migliore esperienza possibile e continuerà a tenere in considerazione il feedback dei creatori e degli spettatori mentre sviluppiamo e miglioriamo queste funzionalità“.

Al momento, non è chiaro se YouTube continuerà o meno a portare avanti questo esperimento e non sono note le linee guida sull’uso dell’AI che la piattaforma adotta. Di certo, si tratta di una questione molto delicata e che coinvolge la piattaforma, i suoi creatori e anche gli utenti finali. BBC ha sottolineato che “YouTube non ha risposto alle domande sulla possibilità per gli utenti di scegliere se l’intelligenza artificiale modificherà i loro video“. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.