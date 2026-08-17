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YouTube arriva su Android Auto per riprodurre video sul display di bordo durante le soste. La distribuzione sarà graduale e dipenderà dal veicolo.

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YouTube debutta su Android Auto con riproduzione video nativa sul display dell’auto, disponibile solo da veicolo fermo e con qualità fino al Full HD.

Durante la marcia, le immagini spariscono automaticamente e resta possibile solo l’audio per gli abbonati YouTube Premium, mentre il sistema rimpiazza le vecchie soluzioni non ufficiali.

L’aggiornamento arriverà in modo graduale e richiederà interventi anche dei costruttori auto, mentre Android Auto si prepara a un restyling con Material You Expressive.

YouTube entra ufficialmente in Android Auto. Google ha avviato la distribuzione del supporto nativo per la riproduzione video, una novità anticipata durante Google I/O 2026. Il servizio potrà sfruttare direttamente lo schermo del sistema di infotainment, senza richiedere applicazioni esterne o procedure di installazione non ufficiali. Resta un vincolo legato alla sicurezza: le immagini saranno visibili soltanto a veicolo parcheggiato.

Come funziona YouTube su Android Auto

L’integrazione consentirà di aprire YouTube dal display dell’automobile e riprodurre un filmato durante una sosta. La qualità potrà raggiungere il Full HD, con una frequenza massima di 60 fotogrammi al secondo. Il risultato dipenderà comunque dalle caratteristiche dello schermo di bordo e dalla connessione disponibile.

La funzione, confermata durante il Google I/O 2026 (un grande evento pubblico di presentazione organizzato una volta all’anno), può tornare utile quando l’auto rimane ferma per un’attesa prolungata, per esempio durante la ricarica di un veicolo elettrico. In questi casi, il display integrato diventa un’alternativa allo schermo dello smartphone.

La riproduzione video si interromperà durante la marcia. Android Auto riconoscerà la partenza del veicolo e rimuoverà le immagini dallo schermo. Il contenuto potrà continuare come semplice traccia audio, ma questa possibilità sarà riservata agli abbonati a YouTube Premium.

Il passaggio automatico eviterà al conducente di dover intervenire prima di ripartire. Chi non dispone di un abbonamento, invece, non potrà ascoltare in background il video avviato durante la sosta.

Il supporto ufficiale supera anche i limiti delle soluzioni basate sul sideload. Le applicazioni esterne potevano smettere di funzionare dopo un aggiornamento o mostrare problemi durante la riproduzione. YouTube sarà invece integrato direttamente nella piattaforma di Google.

Connessione dati e disponibilità dell’aggiornamento

La visione dei filmati continuerà a utilizzare la connessione dati dello smartphone collegato. Con Android Auto wireless, il telefono dovrà gestire sia lo streaming sia il collegamento con il sistema di bordo. Una sessione prolungata su rete mobile può quindi incidere sul traffico disponibile e sull’autonomia della batteria.

Per le soste più lunghe può essere preferibile utilizzare un cavo USB. In questo modo, il telefono resta alimentato e la connessione con l’automobile può risultare più stabile.

La distribuzione di YouTube su Android Auto avverrà gradualmente. La disponibilità non dipenderà soltanto dall’aggiornamento installato sullo smartphone, poiché saranno necessari anche gli interventi dei produttori automobilistici. La funzione potrebbe quindi comparire in momenti diversi a seconda del veicolo.

Per verificare la presenza di una nuova versione, è possibile cercare Android Auto su Google Play Store e controllare se compare il pulsante di aggiornamento. Questa operazione, però, non garantisce da sola l’attivazione immediata di YouTube.

L’integrazione video sarà accompagnata dal nuovo stile Material You Expressive. Android Auto adotterà animazioni riviste e offrirà maggiori possibilità di personalizzazione. Anche sfondi e widget saranno rinnovati, così da rendere più immediate le informazioni principali.

L’apertura ai video segna un grosso cambiamento per Android Auto, pur restando circoscritta alle soste. Al momento non risultano annunci ufficiali sull’arrivo di altre piattaforme dotate di funzioni analoghe.

Android Auto continua ad ampliare la propria offerta con funzioni capaci di rafforzarne l’attrattiva. La riproduzione video durante le soste potrebbe presto estendersi ad altri servizi, anche se al momento manca un annuncio ufficiale.