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Guardando la Terra dall’alto il pianeta smette di essere una mappa e diventa qualcosa di vivo: fiumi che si attorcigliano come lettere corsive, laghi vulcanici perfettamente rotondi, isole di ghiaccio che tagliano il buio dell’oceano: sono forme che esistono da millenni, a cui però spesso non facciamo caso.

Proprio per questo, per riportare l’attenzione sulla straordinarietà di queste forme, la NASA ha deciso di regalare al mondo un tool che tocca ognuno di noi: si tratta di Your Name in Landsat, uno strumento gratuito che permette a chiunque di scrivere il proprio nome usando immagini satellitari reali e suggestive.

Che cos’è Your Name in Landsat?

Come abbiamo già detto, Your Name in Landsat è un tool gratuito della NASA che permette a chiunque di digitare il proprio nome e ottenere una grafica personalizzata composta da immagini satellitari reali della Terra. Ogni lettera corrisponde a un paesaggio vero, dunque, fotografato dallo spazio: un meandro fluviale, un lago vulcanico, una distesa di ghiaccio.

Nasa - Your Name in Landscape

Il tool è stato lanciato il 22 aprile 2026 in occasione dell’Earth Day e fa parte del programma Landsat, nato dalla collaborazione tra NASA e USGS (United States Geological Survey): oltre cinquant’anni di osservazione continua della superficie terrestre, milioni di immagini accumulate nel tempo, un archivio che oggi diventa, inaspettatamente, anche un alfabeto.

Una piccola chicca: il sistema restituisce anche le coordinate geografiche esatte di ciascun luogo, così da sapere in quale angolo del pianeta si nasconde ogni lettera del nostro nome.

Come funziona?

Funziona in modo molto semplice. Si accede al sito dedicato, si digita il proprio nome nella casella di testo e il sistema compone automaticamente una grafica personalizzata, scegliendo per ogni lettera l’immagine satellitare più adatta tra quelle disponibili nell’archivio Landsat.

Le immagini, vale davvero la pena ripeterlo, non sono generate né tantomeno elaborate in alcun modo: esistono davvero. Una “A” può essere un’isola coperta di ghiaccio, una “S” il corso sinuoso di un fiume, una “O” un lago vulcanico visto dall’alto. Forme che il pianeta ha disegnato nel tempo, e che i satelliti hanno semplicemente fermato.

Come condividere il tuo nome sui social?

Una volta “nata” la grafica, il tool permette di scaricarla direttamente dal sito con un semplice clic sull’icona di download, presente proprio nello stesso box dove si inserisce il proprio nome.

Dopo essere stata salvata, l’immagine è pronta per essere condivisa su qualsiasi piattaforma social: Instagram, Facebook, X, o qualunque altro canale si preferisca. Non solo: è anche possibile cliccare sul QR Code generato automaticamente per avere accesso al link del proprio nome direttamente dallo smartphone.

Perché è molto più di un gioco?

Dietro l’effetto visivo c’è qualcosa di più sostanziale. Il programma Landsat non esiste per creare grafiche accattivanti: i suoi satelliti raccolgono dati fondamentali per studiare foreste, ghiacciai, agricoltura, espansione urbana, incendi e cambiamenti climatici. Sono le stesse immagini che gli scienziati usano ogni giorno per capire come sta cambiando la Terra.

Your Name in Landsat usa quell’archivio per avvicinarsi alle persone in modo inaspettato. Scrivere il proprio nome con pezzi di pianeta è un gesto piccolo, ma cambia il punto di vista: la Terra smette di essere uno sfondo e diventa qualcosa di concreto, leggibile, quasi familiare. Un luogo che ci riguarda.

Non è un caso che il tool sia stato lanciato per l’Earth Day. Il messaggio che la NASA vuole trasmettere è che osservare il pianeta non è un’attività riservata agli scienziati. Basta, forse, trovare il modo giusto per farlo guardare a tutti.