Xiaomi Watch S5, lo smartwatch per la salute al minimo storico:

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Lo Xiaomi Watch S5 è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato se sei alla ricerca di uno smartwatch che combina uno stile elegante e funzioni tech avanzate. Il design ricorda gli orologi analogici e grazie alla possibilità di personalizzare il quadrante lo puoi indossare in ogni momento della giornata e anche durante le feste eleganti. Sotto la scocca, però, si nascondono sensori di ultima generazione che si prendono cura di te in ogni istante monitorando lo stato di salute e gli allenamenti quotidiani. Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche dell’orologio, ma soprattutto per la promo disponibile su Amazon. Lo sconto del 24% fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo esclusiva Amazon che lo rende appetibile a tutti: per questo non devi perdere tempo e lo devi acquistare subito.

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Xiaomi Watch S5: prezzo, offerta Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S5. Da oggi è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 24% e lo paghi 181,99 euro, con un risparmio su quello di listino di diverse centinaia di euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 36,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo oggi lo ricevi prima di Ferragosto, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Come per la maggior parte degli smartwatch, per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. In questo modo puoi testarlo a fondo e scoprirne tutte le funzionalità.

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Xiaomi Watch S5: le caratteristiche tecniche

Non c’è una singola caratteristica dello Xiaomi Watch S5 che non sia pensata per soddisfare un tuo desiderio o una tua necessità. L’orologio è dotato delle migliori tecnologie e componenti disponibili sul mercato per gli wearable.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. Lo Xiaomi Watch S5 è dotato di un display AMOLED da 1,48 pollici con cornici ultra sottili che lo rendono anche compatto e comodo da indossare. Lo schermo touch può essere personalizzato con centinaia di watch faces differenti, in modo da avere sotto l’occhio sempre le info di cui hai bisogno.

Rispetto ai modelli precedenti, è stato migliorato il monitoraggio delle attività sportive. Oltre a supportare più di 150 allenamenti, l’orologio ha funzioni avanzate per il ciclismo e la corsa, con un vero coach professionale sempre pronto ad aiutarti. Hai al polso programmi per la corsa avanzati ed è anche in grado di riconoscere se la postura è corretta. Il nuovo chip GNSS a doppia frequenza traccia accuratamente ogni movimento grazie al supporto ai cinque principali sistemi di geolocalizzazione.

Per la salute è come avere un compagno ventiquattro ore su ventiquattro che veglia su te. Il sensore tiene sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Controlla anche la qualità del tuo sonno e ti offre consigli avanzati per migliorare il riposo notturno.

Supporta i pagamenti contanctless, mentre la batteria ha una durata record di ventuno giorni e ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

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Ecco altri 5 smartwatch in offerta da oggi su Amazon.

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