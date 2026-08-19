Xiaomi Watch S5 al minimo storico: offerta lampo e prezzo stracciato

Lo Xiaomi Watch S5 è in offerta al minimo storico con uno sconto del 30% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute e del sonno.

MisterGadget.Tech

Un prezzo mai visto prima per lo Xiaomi Watch S5. L’ultimo orologio lanciato sul mercato dal colosso cinese è disponibile da oggi in offerta su Amazon a un prezzo speciale grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e alleggerire l’esborso iniziale. Un orologio come se ne trovano pochi sul mercato e progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata. Design che ricorda gli orologi analogici e tante funzioni utili, dai sensori che tengono sotto controllo ogni aspetto della tua vita quotidiana fino alle tante modalità di allenamento. E la batteria con i 21 giorni di autonomia è da record.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Watch S5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S5. Grazie alla promo disponibile oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 30% e il prezzo scende a 168,88 euro, con un risparmio netto superiore ai 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo per testare tutte le funzionalità e le caratteristiche, ma difficilmente resterai deluso.

Xiaomi Watch S5: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch S5 è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato per chi è alla ricerca di un orologio smart da indossare ventiquattro ore su ventiquattro e in grado di fare praticamente tutto, dal monitorare il tuo stato di salute alla raccolta di dati utili per migliorare la forma fisica.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il design. Lo smartwatch ha le stesse linee di un orologio analogico, a partire da un quadrante circolare. Molto elegante, lo puoi indossare in qualsiasi situazione, anche durante le cene di gala grazie alla presenza di centinaia di watch faces differenti.

Passando agli aspetti tecnologici, lo Xiaomi Watch S5 è dotato di uno schermo AMOLED da 1,48 pollici con luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trovano posto i sensori dedicati al controllo della salute. Xiaomi ha dotato l’orologio di componenti che assicurano un monitoraggio ad alta precisione della frequenza cardiaca e dei principali parametri vitali. Inoltre, ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Non manca il monitoraggio dello stress con esercizi di respirazione che ti aiutano a diminuire l’ansia e il monitoraggio del sonno.

Per chi pratica attività sportiva ci sono più di 150 modalità di allenamento. Per ognuna raccogli dati avanzati che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Xiaomi ha anche sviluppato delle nuove modalità per il ciclismo e la corsa ed è come avere un coach personale. Non manca un chip GNSS ad alta precisione che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione.

Chiudiamo con l’ultima caratteristica che rende l’orologio di Xiaomi veramente unico: la mega batteria che fa arrivare l’autonomia fino a un massimo di 21 giorni.

Scopri altri smartwatch in offerta da oggi su Amazon.

Offerta Dakofied Orologio Smartwatch Uomo Donna Chiamate Bluetooth S... 28,49 € -80% 139,99 € Risparmi 111,50 € Acquista su Amazon BUTFORFIT Smartwatch Uomo Donna, Fitness Tracker 1,47" HD, S... 29,99 € Acquista su Amazon SHANG WING Smartwatch Donna Piccolo Elegante Orologio Fitnes... 23,74 € -76% 98,99 € Risparmi 75,25 € Acquista su Amazon Smartwatch Donna, Orologio Smartwatch con Torcia,Notifiche,C... 25,99 € -74% 99,99 € Risparmi 74,00 € Acquista su Amazon LAOYABB Smartwatch Uomo Donna con Effettua o Risposta Chiama... 29,99 € Acquista su Amazon