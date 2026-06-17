Xiaomi, a questo prezzo lo smartwatch è da comprare subito: minimo storico

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Se sei alla ricerca di uno smartwatch top di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile lo Xiaomi Watch S4, orologio pensato per l’utilizzo quotidiano e che trovi in promo con un super sconto del 38%. Il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi decine di euro sul prezzo di listino. Una vera occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare e che ti permette di acquistare un ottimo orologio a un prezzo alla portata di molti. Oltre a un design che ricorda gli orologi analogici, lo Xiaomi Watch S4 offre tutte le funzioni che ti aspetti da un dispositivo del genere, dal monitoraggio avanzato della salute al supporto a più di 150 modalità sportive. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

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Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch S4 in offerta a un prezzo di soli 99,99 euro, con uno sconto del 38% su quello di listino. Per questo ottimo smartwatch si tratta del minimo storico e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il check-out.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, essendo un orologio venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. In questo modo hai tutto il tempo per testarne le funzionalità.

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch S4 è il classico orologio smart che puoi indossare in ogni momento della giornata. Compatto, leggero e con tante funzioni utili. Il primo elemento che cattura l’attenzione è il design: quadrante circolare come gli orologi analogici e con la possibilità di personalizzare la ghiera scegliendo una delle tante disponibili. In questo modo l’orologio si adatta alle diverse situazioni, anche quelle più eleganti.

Se il design è classico, il resto dell’orologio è un tributo alla modernità. Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata e con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces disponibili. Puoi anche personalizzare le informazioni che vengono mostrate. Dotato di una corona girevole per un’interazione intuitiva.

L’anima tech dello smartwatch è garantita dai sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali. Lo Xiaomi Watch S4 tiene sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa in tempo reale se nota qualche valore anomalo. Non manca il monitoraggio del sonno con consigli professionali su come migliorare il riposo notturno. Per gli amanti dell’attività fisica ci sono più di 150 modalità sportive, tra cui alcune di livello professionale. Raccogli dati che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone per migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno.

Ottima anche la gestione della batteria, con un’autonomia che può arrivare fino a quindici giorni con un utilizzo normale. Oltre alla tante funzioni smart che abbiamo già visto, l’orologio supporta anche i pagamenti contactless con le carte Mastercard e Visa.

Ecco altri 5 smartwatch in promo da oggi su Amazon.

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