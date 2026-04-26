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Un weekend all’insegna delle offerte speciali su Amazon con tanti prodotti tech disponibili con un doppio sconto che li fa diventare dei veri best-seller. Ed è quello che capita con lo Xiaomi Watch S4, smartwatch top di gamma del colosso cinese da poco lanciato sul mercato e che da oggi troviamo in promo con un doppio sconto imperdibile. Infatti, oltre allo sconto fisso del 20%, in pagina trovi un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 23 euro. Lo sconto totale è del 35% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo orologio di Xiaomi è la soluzione ideale per la vita di tutti i giorni: compatto, leggero, con sensori di ultima generazione che monitorano i principali parametri vitali. Non perdere questa occasione e clicca sul banner qui in basso.

Xiaomi Watch S4

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Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi lo Xiaomi Watch S4 con uno sconto fisso del 20% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 23 euro. Il prezzo finale è di 104,49 euro, con uno sconto totale del 35%. Per questo modello si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 20,90 euro al mese. Molto meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, come per la maggior parte degli orologi, hai 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzionalità.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4: caratteristiche tecniche e funzionalità

La nuova versione dello Xiaomi Watch S4 è più compatta rispetto all’originale e ancora più comoda da indossare durante il giorno. Caratterizzato da un design moderno ma che richiama gli orologi analogici, questo modello permette anche una grande personalizzazione. Puoi scegliere tra oltre 200 watch faces per personalizzare il quadrante e adattarlo alle tue necessità.

Il display AMOLED da 1,32" assicura una luminosità elevata e colori vividi, garantendo una leggibilità perfetta in ogni condizione di luce. Il cervello dell’orologio è il sistema operativo Xiaomi HyperOS, che assicura un’esperienza d’uso fluida, intuitiva e un’integrazione profonda con i tuoi dispositivi smart. La batteria è ottimizzata per seguirti a lungo, con un’autonomia che raggiunge gli otto giorni.

Per quanto riguarda il benessere e lo sport, lo Xiaomi Watch S4 è un compagno completo. Offre il monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e dello stress, oltre a oltre 150 modalità sportive per tracciare ogni tuo movimento con precisione. Grazie al sistema GNSS a cinque satelliti, il posizionamento durante le tue corse o escursioni all’aperto è rapido e accurato. È anche impermeabile fino a 50 metri e lo puoi utilizzare sia al mare sia in piscina. Un orologio completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch S4

Ecco altri 5 smartwatch da acquistare oggi disponibili in offerta su Amazon.

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