Xiaomi, ecco l'orologio smart da comprare oggi: prezzo stracciato

Lo Xiaomi Watch S4 è in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Monitoraggio avanzato della salute e batteria che dura 15 giorni.

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Cogliere le opportunità è uno dei segreti per fare grandi affari. Ed è proprio un’opportunità quella disponibile da oggi su Amazon per lo Xiaomi Watch S4, orologio del colosso cinese progettato per un utilizzo quotidiano. Uno smartwatch moderno e versatile: lo puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro e non solo ti monitora in tempo reale i principali parametri vitali, ma supporta anche i tuoi allenamenti raccogliendo statistiche avanzate e mostrando i miglioramenti giorno dopo giorno. Come detto, lo smartwatch è disponibile da oggi in promo con uno sconto speciale del 26% che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Approfittane subito: le scorte sono limitate.

Xiaomi Watch S4

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Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo Xiaomi Watch S4 torna in offerta a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 26% disponibile da oggi su Amazon che fa scendere il prezzo a soli 118 euro, con un risparmio netto di decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per la maggior parte degli orologi venduti e spediti da Amazon, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4: caratteristiche tecniche e funzionalità

Un orologio non solo comodo da indossare, ma anche bello da vedere. Lo Xiaomi Watch S4 è uno dei modelli più interessanti disponibili oggi su Amazon. Dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata e che mostra tutte le info che hai bisogno. Lo puoi anche personalizzare scegliendo una delle tante watch face disponibili. Lo smartwatch ha anche una particolarità unica: puoi cambiare la ghiera e renderlo ancora più unico.

Passando agli aspetti più funzionali, lo smartwatch è il compagno ideale per tenere sotto controllo il proprio benessere psico-fisico. Oltre a monitorare in tempo reale frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue (e avvisandoti se nota qualche dato anomalo), l’orologio tiene sotto controllo anche il livello dello stress e offre esercizi di respirazione ad hoc per diminuire lo stress mentale. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report che ti mostra esattamente come hai riposato durante la notte.

Lo Xiaomi Watch S4 è anche utile per chi ama allenarsi ogni giorno. A bordo trovi più di 150 modalità sportive adatte per ogni attività. Oltre alla classica corsa, per la quale hai a disposizione esercizi ad hoc, trovi veramente di tutto, dagli allenamenti a corpo libero fino allo sci e allo skateboard. Presente anche un chip GNSS a doppia frequenza che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione.

La batteria ha un’autonomia fino a 15 giorni e ti dimenticherai di doverlo ricaricare. L’orologio ha anche funzioni interessanti come la possibilità di pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinandolo semplicemente al POS.

Xiaomi Watch S4

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