Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta su Amazon con uno sconto che ti permette di fare un ottimo affare. Compatto e leggero, lo puoi indossare in ogni momento della giornata.

Xiaomi

Lo Xiaomi Watch S4 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che permette di risparmiare decine di euro sul prezzo consigliato. Il merito è dello sconto del 26% che trovi in pagina e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La versione in promo è quella più piccola tra quelle disponibili ed è anche super leggero, con un peso di soli 32 grammi. Ti sembrerà di non portarlo al polso. Le dimensioni contenute non vanno a inficiare le caratteristiche e le funzionalità: monitoraggio della salute avanzato, supporta più di 150 modalità di allenamento e la batteria ha un’autonomia fino a otto giorni. Un vero affare lampo che non devi farti scappare.

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Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo speciale per uno smartwatch compatto e con ottime caratteristiche. Da oggi lo Xiaomi Watch S4 è disponibile a un prezzo di 118,99 euro grazie allo sconto del 26%. Il risparmio netto è di poco meno di 50 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 23,80 euro al mese. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno.

Lo smartwatch di Xiaomi è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono trenta, in modo da testare tutte le funzionalità di questo orologio.

Xiaomi Watch S4: le caratteristiche tecniche

Un orologio affidabile e che puoi indossare in ogni momento della giornata senza troppi problemi. Una delle peculiarità dello smartwatch è la sua leggerezza: pesa solamente 32 grammi ed è dotato di uno schermo da 41 millimetri che mostra tutte le informazioni più importanti, a partire dall’orario e della frequenza cardiaca. Lo puoi anche personalizzare con le tante watch faces a disposizione.

Le dimensioni contenute non inficiano le funzionalità. Sotto la scocca trovi sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Se lo indossi di notte rileva anche la qualità del tuo sonno e ti fornisce suggerimenti su come migliorare il riposo.

Per gli appassionati di sport supporta più di 150 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. Per ognuna raccoglie statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Presente anche una modalità dedicata allo sci. Non manca un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a otto giorni.