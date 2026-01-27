Xiaomi, l'orologio costa pochissimo: prezzo in picchiata

Prezzo al minimo per lo Xiaomi Watch S4. Da oggi è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 32% e lo paghi in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

MisterGadget.Tech

Le occasioni per fare degli ottimi affari su Amazon non mancano mai, ma bisogna essere veloci nell’approfittarne. Ed è quello che accade oggi con lo Xiaomi Watch S4, smartwatch top di gamma del colosso cinese progettato per essere indossato ventiquattro ore su ventiquattro. Un orologio che monitora costantemente il tuo stato di salute e che supporta più di 150 modalità di allenamento. Un compagno su cui puoi fare affidamento e con una batteria che può durare fino a 14 giorni.

Oggi, però, non ti vogliamo parlare solamente delle sue caratteristiche, ma soprattutto della promo che trovi su Amazon. Grazie allo sconto del 32% risparmi più di 50 euro e approfitti del miglior prezzo web. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa e che non devi assolutamente farti sfuggire: può terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch S4

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per lo smartwatch di Xiaomi. Da oggi è disponibile in offerta a un prezzo di soli 108,36 euro con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale è di decine di euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 21,68 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa offrire.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni. Ma difficilmente ne resterai deluso.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch S4 non è un semplice smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata, ma ha anche un design moderno grazie all’innovativa ghiera intercambiabile che permette di trasformare radicalmente lo stile dell’orologio in pochi istanti. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità di picco di 1.200 nit, garantendo una visibilità perfetta anche sotto la luce solare diretta. Una delle novità più interessanti è l’introduzione del controllo tramite gesti, che consente di rispondere alle chiamate o silenziare le sveglie con un semplice movimento del polso, rendendo l’interazione immediata anche quando si hanno le mani occupate.

Sotto la scocca, il sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 assicura un’integrazione fluida con l’ecosistema Xiaomi, offrendo un’interfaccia intuitiva e altamente personalizzabile. Per gli amanti dello sport, lo Xiaomi Watch S4 supporta oltre 150 modalità di allenamento ed è equipaggiato con un sistema di posizionamento GNSS a doppia frequenza a cinque satelliti, che assicura una precisione millimetrica nel tracciamento dei percorsi outdoor. Il monitoraggio della salute è affidato a sensori avanzati che garantiscono un’accuratezza assoluta per la frequenza cardiaca, oltre a rilevare costantemente la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), lo stress e la qualità del sonno.

L’autonomia è un altro pilastro fondamentale, con una batteria capace di durare fino a 15 giorni con un utilizzo tipico, riducendo al minimo la necessità di ricarica. Completano il profilo tecnico la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, i pagamenti contactless te la possibilità di gestire chiamate via Bluetooth grazie al microfono e all’altoparlante integrati. Un orologio completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch S4