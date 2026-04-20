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Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute e più di 150 modalità sportive.

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Lo Xiaomi Watch S4 è lo smartwatch per la vita di tutti i giorni, con un design che ricorda gli orologi analogici, ma con un’anima tech che lo rende il compagno perfetto per la vita di tutti i giorni. Oggi ne parliamo non tanto per le sue caratteristiche tecniche che sono sicuramente interessanti, ma soprattutto per la promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 26% presente sulla piattaforma di e-commerce, il prezzo crolla al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un orologio elegante, con tecnologie avanzate e che monitora i tuoi parametri vitali. A questo prezzo è un affare che non puoi farti sfuggire.

Xiaomi Watch S4

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Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per lo Xiaomi Watch S4. Da oggi lo smartwatch del colosso cinese è disponibile a un prezzo di 119 euro, con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo di decine di euro. Approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 23,80 euro al mese. Condizioni d’acquisto che non puoi farti sfuggire: lo paghi meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per la maggior parte degli orologi disponibili in vendita su Amazon, per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, in modo da testarne tutte le funzionalità.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4: caratteristiche tecniche e funzionalità

Uno smartwatch top che cattura l’attenzione non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto per le funzionalità pensate per la vita di tutti i giorni.

Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il design. Lo stile dello Xiaomi Watch S4 ricorda molto quello degli orologi analogici, con un quadrante circolare con la corona girevole. Lo schermo, però, è un AMOLED da 1,43 pollici che mostra tutte le informazioni più importanti, dal battito cardiaco ai passi effettuati. E non è tutto: puoi anche scegliere tra centinaia di watch face per personalizzare il quadrante.

Come detto, uno dei punti focali dello Xiaomi Watch S4 sono le tante funzioni pensate per la vita di tutti i giorni, a partire da un monitoraggio avanzato della salute. I sensori nascosti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno, con consigli utili su come migliorare il riposo notturno. Presente anche il controllo dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per quando sei troppo stanco.

Per gli amanti dello sport, invece, supporta più di 150 modalità di allenamento, dalla classica corsa fino ad attività più impegnative. Il perfetto allenatore da avere sempre al proprio polso e che ti suggerisce cosa fare per migliorare giorno dopo giorno. Non manca un chip GNSS a doppia frequenza che utilizza i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare.

La batteria ha un’autonomia che può arrivare fino a 15 giorni e rappresenta quasi un record per la categoria. Tra le funzioni smart, c’è anche il pagamento contactless. Un orologio completo e da oggi a un prezzo speciale.

Xiaomi Watch S4