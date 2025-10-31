Xiaomi, ecco lo smartwatch da comprare subito: sconto esagerato

Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo luminoso, più di 150 modalità di allenamento e batteria che dura per tutto il giorno.

Offerta lampo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S4, ultima versione dello smartwatch del colosso cinese e progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata, ventiquattro ore su ventiquattro. Uno smartwatch affidabile e funzionale, perfetto per chi vuole un orologio top, ma non vuole spendere cifre esagerate. Infatti, da oggi lo Xiaomi Watch S4 è disponibile in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un super affare. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Lo Xiaomi Watch S4 ha tutto quello che cerchi in un wearable di questo tipo. In primis è un orologio che monitora costantemente i tuoi parametri vitali, partendo dalla frequenza cardiaca e dalla qualità del riposo notturno. Inoltre, supporta più di 150 modalità di allenamento ed è il tuo compagno perfetto per migliorare le prestazioni giorno dopo giorno. Ti dimenticherai anche di doverlo ricaricare: la batteria ha una durata fino a 15 giorni. Insomma, uno smartwatch come se ne trovano pochi sul mercato e da oggi anche a un prezzo eccezionale: clicca sul banner qui in basso e completa l’acquisto.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Torna in offerta lo smartwatch di Xiaomi e lo fa con una promo da non farsi assolutamente sfuggire. Solo per oggi trovi lo Xiaomi Watch S4 in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo a 124 euro e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 24,80 euro al mese: praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno.

Per un orologio smart con queste caratteristiche si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Per approfittare della promo basta cliccare sul banner qui in basso.

Xiaomi Watch S4: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch S4 cattura immediatamente l’attenzione con il suo design che fonde classico e moderno. Linee che ricordano un orologio analogico con un quadrante di forma circolare, ma con la caratteristiche unica di poter cambiare la ghiera e personalizzarne l’aspetto. Sulla scocca è presente anche una corona girevole con cui muoverti facilmente all’interno del menu e delle funzioni offerte dall’orologio.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartwatch di Xiaomi è dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta luminosità in modo da renderlo visibile anche sotto la luce del sole. Puoi anche personalizzare il display scegliendo una delle tante watch faces disponibili, in modo da avere sotto gli occhi tutte le info di cui hai bisogno (orario, passi effettuati oppure la frequenza cardiaca).

Lo Xiaomi Watch S4 è l’orologio perfetto per tenere sotto controllo il proprio benessere personale. Con un solo tocco sullo schermo puoi ottenere una mini panoramica del tuo stato di salute in soli 60 secondi. Ti mostra la frequenza cardiaca, il livello dello stress, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno. Per diminuire lo stress ci sono anche degli esercizi di respirazione. Nel caso in cui vengano rilevati dei dati anomali, lo smartwatch ti avvisa con una notifica istantanea.

Per gli amanti dello sport, invece, ci sono più di 150 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. È come avere un coach personale sempre a propria disposizione, con l’unica differenza che non lo devi pagare, ma ti basta toccare lo schermo dello smartwatch per chiedere un consiglio. Presente anche un chip GNSS ad alta precisione che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione.

Chiudiamo con l’ottima batteria che può durare fino a 15 giorni con un utilizzo normale. Lo smartwatch permette anche di effettuare pagamenti contactless tramite il circuito Mastercard. Un affare da non farsi sfuggire: clicca sul banner qui in basso e completa l’acquisto.

