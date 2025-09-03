Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è crollato: minimo storico

Lo Xiaomi Watch S4 è in promo con un doppio sconto e approfitti del minimo storico. Ecco le funzionalità e caratteristiche tecniche.

Continua anche oggi il mini evento di Amazon per i suoi primi quindici anni in Italia. E come abbiamo raccontato, per l’occasione il sito di e-commerce ha lanciato una promo unica: 15 euro di sconto su almeno 75 euro di spesa. La promo è valida solo su una lista di prodotti idonei. E tra questi c’è anche lo Xiaomi Watch S4, ultimo smartwatch top di gamma lanciato sul mercato dal produttore cinese. L’orologio è disponibile con un doppio sconto imperdibile: oltre a quello fisso del 21%, puoi aggiungere un codice sconto che fa risparmiare altri 15 euro. Lo sconto totale sfiora il 30%, risparmi 50 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile da non farsi sfuggire.

Lo Xiaomi Watch S4 è uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e che si adatta a qualsiasi situazione. Non solo ha un design elegante, ma è dotato anche di caratteristiche e funzionalità avanzate di cui non puoi fare a meno. Monitoraggio avanzato della salute e del benessere personale, supporta più di 150 modalità di allenamento ed è dotato di una batteria che dura fino a 15 giorni. Un orologio completo e pensato per le tue esigenze personali.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è davvero incredibile. Solo per oggi trovi lo Xiaomi Watch S4 in promo a un prezzo di 119,99 euro grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello del 21%, puoi aggiungere un coupon sconto di 15 euro in fase di pagamento inserendo il codice "IT15Y". In questo modo lo sconto totale è del 30% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Ti consigliamo di approfittarne subito: a questo prezzo è un vero best-seller.

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di smartwatch, bisogna partire dalle funzionalità offerte. E sotto questo punto di vista lo Xiaomi Watch S4 ha pochi rivali. Il lavoro fatto dall’azienda cinese è eccellente: lo smartwatch si adatta a qualsiasi situazione e lo puoi utilizzare in ogni momento della giornata.

Partiamo dalle funzioni per la salute. Grazie a sensori di ultima generazione puoi tenere sotto controllo tutti i principali parametri vitali in pochi secondi. Grazie a un’interfaccia semplificata hai sott’occhio dati sulla frequenza cardiaca, sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue e dati avanzati sul monitoraggio del sonno. Ricevi anche un report che ti mostra come hai riposato la notte. Hai a disposizione anche esercizi per la respirazione se sei troppo stressato.

Se sei un appassionato di sport, invece, lo Xiaomi Watch S4 mette a disposizione più di 150 modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. Per ognuna raccogli statistiche avanzate che puoi analizzare per migliorare giorno dopo giorno. Per gli amanti della corsa, invece, ci sono lezioni ad hoc che seguire direttamente dal polso. Non manca un chip GPS che ti aiuta a trovare la tua posizione in pochissimi secondi.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartwatch è dotato di un display AMOLED circolare da 1,43 pollici ad altissima luminosità, in modo da semplificare la lettura dei dati più importanti. Il design ricorda quello degli orologi analogici e puoi cambiare la ghiera per renderlo ancora più iconico. La batteria ha una durata di ben 15 giorni e ti dimenticherai di doverlo mettere sotto carica.

Chiudiamo con una funzione molto utile. L’orologio supporta i pagamenti contactless utilizzando una carta di credito del circuito Mastercard. Ti basta avvicinarlo al POS per effettuare il pagamento. Un orologio completo come pochi sul mercato: approfitta subito di questa promo unica.

