Xiaomi, questo smartwatch costa pochissimo: prezzo in picchiata

Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta con uno sconto del 38% e al prezzo più basso di sempre. Tante modalità di allenamento e un monitoraggio preciso della salute.

Da oramai diversi anni Xiaomi ha portato in Italia il meglio della sua tecnologia. Non solo smartphone per tutte le tasche e per tutte le esigenze, ma anche elettrodomestici, accessori tech e soprattutto smartwatch. E proprio un’orologio smart è uno dei protagonisti di oggi grazie alla promo unica disponibile su Amazon. Parliamo dello Xiaomi Watch S4, smartwatch da poco uscito sul mercato e dotato delle migliori tecnologie del momento. Grazie alla promo Black Friday è disponibile con un ottimo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 60 euro. Un’occasione perfetta in vista del Natale per uno dei migliori orologi per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi.

Lo Xiaomi Watch S4 è il classico smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni. Assicura un monitoraggio continuo dei principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta anche più di 150 modalità di allenamento e ti permette di migliorare giorno dopo giorno con allenamenti mirati. Ottima anche l’autonomia che con un utilizzo normale può arrivare fino a 15 giorni di autonomia. Insomma, un orologio completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato: non perdere questa opportunità.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Mai visto un prezzo così basso per lo Xiaomi Watch S4. Lo smartwatch del colosso cinese è disponibile in offerta a un prezzo di soli 99,90 euro, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio netto è di ben 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non trovi su altri siti di e-commerce.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2026. Ben due mesi di tempo per provarne tutte le funzionalità, oppure per acquistarlo in vista dei regali di Natale.

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch S4 è uno smartwatch per la vita di tutti i giorni e che può indossare ventiquattro su ventiquattro grazie alle tante funzioni che ti assistono in ogni momento. Grazie alla promo disponibile oggi diventa uno dei migliori orologi che puoi acquistare.

Quando si analizza un orologio come questo modello di Xiaomi bisogna analizzare in primis le funzionalità offerte. Lo Xiaomi Watch S4 è dotato di sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare il benessere e il fitness. Con un semplice tap sullo schermo touch, puoi avere una panoramica generale sul tuo stato di salute partendo dal monitoraggio della frequenza cardiaca, dello stresso e del livello di ossigeno nel sangue. Non manca una funzione ad hoc per controllare la qualità del tuo riposo notturno con suggerimenti ad hoc su come migliorare il sonno. Include anche esercizi di respirazione per diminuire il livello dello stress.

Per chi ama tenersi in forma, invece, ci sono più di 150 modalità di allenamento, tra cui alcune delle attività più praticate, come ad esempio la corsa, il ciclismo, il nuoto (è anche impermeabile) e gli esercizi a corpo libero. Per ogni tipologia di modalità puoi raccogliere statistiche avanzate da analizzare per migliorare giorno dopo giorno. Non manca un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Puoi anche personalizzarne l’aspetto cambiando la ghiera e rendendolo ogni giorno diverso. Chiudiamo con l’ottima batteria che può durare fino a 15 giorni con un utilizzo normale.

