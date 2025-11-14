Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: prezzo in picchiata

Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi ben 50 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Offerta lampo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S4, lo smartwatch per la vita di tutti i giorni lanciato quest’anno dal colosso cinese. Un orologio molto apprezzato dagli utenti e tra i più venduti sul web. Da oggi è un vero best-buy grazie allo sconto del 32% disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 50 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile e che non devi assolutamente farti scappare.

Lo Xiaomi Watch S4 è un orologio pensato per essere utilizzato in ogni momento della giornata. Si caratterizza per un design classico con un quadrante circolare, ma sotto la scocca nasconde sensori e tecnologie avanzate. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 150 modalità di allenamento. Ottima anche la batteria che può durare fino a 15 giorni con un utilizzo normale. Uno smartwatch unico nel suo genere e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irrinunciabile per lo Xiaomi Watch S4. Da oggi trovi lo smartwatch top di gamma in promo a un prezzo di 109 euro, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 50 euro e approfitti anche del miglior prezzo web e del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 21,80 euro al mese, molto meno di un caffè al giorno. Condizioni che puoi trovare solamente su Amazon.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2026. Più di due mesi di tempo nei quali lo puoi testare a fondo, oppure puoi decidere di sfruttare questa ottima promo per acquistarlo per Natale.

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Quando si descrive un orologio come lo Xiaomi Watch S4 bisogna partire direttamente dalle funzionalità. Xiaomi, infatti, ha lavorato molto su questo aspetto per soddisfare tutte le richieste degli utenti e renderlo un orologio da poter utilizzare in ogni momento della giornata. Non è un caso, infatti, che trovi tanti strumenti per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

E partiamo proprio dalle funzioni dedicate alla salute e al benessere psico-fisico. Lo smartwatch è in grado di effettuare un mini-report sui tuoi principali parametri vitali in un solo minuto. Ti mostra la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e il livello di stress. Se nota qualche valore anomalo, ti avvisa in tempo reale. Inoltre, hai accesso anche a esercizi per la respirazione che ti aiutano a diminuire il livello dello stress.

Per gli amanti dello sport, invece, hai accesso a più di 150 modalità sportive, tra cui alcune di livello professionale. Si va dalla corsa, al ciclismo, al basket fino allo sci. Per i runner ci sono anche degli esercizi ad hoc per migliorare giorno dopo giorno e partecipare a gare di livello agonistico. Per ogni allenamento raccogli tantissimi dati che puoi analizzare facilmente tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GNSS che utilizza i cinque sistemi di localizzazione satellitare per una geolocalizzazione rapida e precisa.

Chiudiamo con alcune caratteristiche tecniche. Lo Xiaomi Watch S4 è dotato di un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con un’ottima luminosità e lo puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces disponibili. Ma non solo, hai anche la possibilità di cambiare la ghiera e renderlo unico. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 15 giorni con un utilizzo normale e con la possibilità di utilizzare l’orologio anche per effettuare pagamenti contactless inserendo una carta di credito del circuito Mastercard.

