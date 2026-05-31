Xiaomi Watch S4, oggi ti conviene il doppio e costa la metà

Lo Xiaomi Watch S4 è in promo con un doppio sconto speciale che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi la metà. Disponibile in pagamento in 5 rate a tasso zero.

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Lo Xiaomi Watch S4 è protagonista di una super offerta su Amazon, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne: può terminare da un momento all’altro. Da oggi, infatti, è disponibile con uno sconto fisso del 25% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 21,66 euro e lo sconto totale sfiora il 40%. Lo paghi meno di 100 euro e puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch di Xiaomi è progettato per essere indossato in ogni momento della giornata. Lo puoi personalizzare cambiando la ghiera e il cinturino per renderlo più elegante, oppure puoi utilizzare una delle 150 modalità di allenamento per tenerti in forma. Monitora costantemente i tuoi parametri vitali e la batteria ha un’autonomia fino a 15 giorni. Non perdere altro tempo: il coupon sconto può terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch S4

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Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo con doppio sconto che devi cogliere immediatamente. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi Watch S4 con uno sconto fisso del 25% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 21,66 euro. Il prezzo finale è di soli 98,33 euro, con uno sconto totale che supera i 60 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 19,67 euro al mese, praticamente meno di un caffè al giorno.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per la maggior parte degli orologi venduti sul sito di e-commerce hai 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch come se ne trovano pochi sul mercato. Lo Xiaomi Watch S4 è la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un orologio da utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia quando ci si allena. Uno dei tratti distintivi di questo modello è il suo design con ghiera intercambiabile: con un semplice gesto è possibile sostituire la lunetta e il cinturino per trasformare radicalmente lo stile dell’orologio, passandolo da sportivo a formale in pochi secondi per adattarsi a ogni outfit e occasione.

Dotato di display AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata per una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sul fronte del fitness e del benessere, lo Xiaomi Watch S4 compie un importante passo in avanti grazie al monitoraggio della salute supportato da un sensore a 12 canali ad alta precisione. Il dispositivo traccia in modo continuo la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e i livelli di stress, introducendo algoritmi avanzati per il monitoraggio del sonno. Gli appassionati di sport hanno a disposizione oltre 150 modalità di allenamento, tra cui spiccano i profili professionali per la corsa e le attività invernali, supportati da un chip GNSS a doppia frequenza a 5 sistemi in grado di mappare i percorsi all’aperto con una precisione millimetrica.

A coronare la scheda tecnica del wearable ci pensa l’autonomia, che elimina la necessità di una ricarica quotidiana. La batteria a lunga durata assicura infatti fino a 15 giorni di autonomia con un utilizzo tipico, e fino a 5 giorni con la modalità Always-On Display (AOD) costantemente attiva.

Xiaomi Watch S4