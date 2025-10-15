Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: minimo storico

Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri caratteristiche e funzioni

Lo Xiaomi Watch S4 è l’ultima versione dello smartwatch top dell’azienda cinese. Un orologio pensato per la vita di tutti i giorni e dotato anche di un design moderno e di funzionalità utilissime nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, ti aiuta a monitorare costantemente il tuo stato di salute, oppure ti segue negli allenamenti quotidiani grazie a più di 150 modalità di allenamento. Smartwatch che da oggi è disponibile anche in offerta su Amazon al minimo storico. Grazie allo sconto in pagina, è possibile risparmiare decine di euro e approfittare di un’occasione speciale. Ma non solo: hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e lo paghi meno di un caffè al giorno.

Lo smartwatch di Xiaomi è l’orologio perfetto se si vuole un dispositivo che puoi indossare in ogni momento della giornata e in grado di fare un po’ di tutto. Dotato anche di un monitoraggio avanzato del sonno, ti offre consigli su come riposare al meglio. E l’autonomia della batteria fino a 15 giorni è la classica ciliegina sulla torta. Dimensioni compatte, leggero e con un design che unisce classico e moderno: è difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo Xiaomi Watch S4. Lo smartwatch top di gamma del produttore cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 134,99 euro grazie allo sconto di oggi che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Le condizioni d’acquisto sono uniche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 27,00 euro al mese.

Acquistando oggi lo smartwatch di Xiaomi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni dell’orologio. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Xiaomi Watch S4: funzionalità e caratteristiche

Quando si descrive un orologio come lo Xiaomi Watch S4 è preferibile partire direttamente dalle funzionalità che si rivelano utilissime nella vita di tutti i giorni e che fanno la differenza.

Partiamo dalle funzioni per il benessere e il fitness. L’orologio è dotato di sensori di ultima generazione che monitorano i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, basta un solo tocco per avere una veloce diapositiva del proprio stato di salute. Tra i dati forniti dall’orologio c’è anche la qualità del riposo notturno, grazie al monitoraggio avanzato del sonno, e il livello dello stress. Offre anche degli esercizi di respirazione ad hoc per diminuire lo stress.

Per gli amanti dello sport, invece, sono 150 le modalità di allenamento disponibili, alcune delle quali di livello professionale. È come avere un coach professionale sempre al proprio polso e puoi anche scegliere tra alcuni programmi professionali per la corsa. Non mancano modalità ad hoc per gli sport invernali. Tutti i dati vengono raccolti sull’app dello smartphone e li puoi consultare in qualsiasi momento. Il chip GNSS utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione satellitare per offrirti una localizzazione rapida e precisa.

Passando alle caratteristiche tecniche, questo orologio Xiaomi è dotato di un display luminoso da 1,43 pollici che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces disponibili. Inoltre, puoi anche cambiare la ghiera per un look differente ogni giorno. Chiudiamo con la batteria che assicura un utilizzo fino a 15 giorni. Disponibili anche i pagamenti NFC utilizzando le carte del circuito Mastercard.

