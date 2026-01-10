Xiaomi Watch S4, crolla il prezzo dell'orologio top: sconto mai visto prima

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch S4 in promo con uno sconto del 31% e risparmi decine di euro su quello di listino. Schermo grande, monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Xiaomi ha adottato per gli smartwatch la stessa filosofia utilizzata per i telefoni: dispositivi con prestazioni top a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Non è un caso, quindi, che gli smartwatch Xiaomi siano tra i più amati e acquistati dagli utenti, soprattutto quando sono disponibili in promo. Come capita oggi con lo Xiaomi Watch S4, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dal colosso cinese e che troviamo su Amazon con un ottimo sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Lo Xiaomi Watch S4 ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un orologio smart da indossare in ogni momento della giornata. Oltre a un design che combina classico e moderno, l’orologio è dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche dato anomalo e grazie alle 150 modalità di allenamento puoi migliorare la tua forma fisica in poco tempo. La batteria grazie a un’autonomia fino a 15 giorni è una garanzia. Un orologio completo e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile per lo smartwatch Xiaomi è veramente ottima. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 117 euro con uno sconto del 31% su quello consigliato. Il risparmio netto è di poco superiore ai 50 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 23,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da testare tutte le funzionalità.

Xiaomi Watch S4: funzionalità e caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch S4 è il compagno perfetto da avere al polso in ogni momento della giornata. Un orologio completo, con tante funzioni e tecnologie avanzate.

Uno degli elementi che salta immediatamente all’occhio è il design. Esternamente lo smartwatch sembra un orologio analogico, con un quadrante circolare, una corona girevole e le ghiere intercambiabili. Sotto la scocca, però si nascondono sensori ultra precisi ed è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata e con watch faces che ti permettono di personalizzare il quadrante.

Lo Xiaomi Watch S4 è anche il dispositivo perfetto per tenere sotto controllo il proprio benessere psico-fisico. Con pochissimi tocchi sullo schermo puoi avere una panoramica sul tuo stato di salute con informazioni avanzate sulla frequenza cardiaca, lo stress, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno. Se il livello dello stress è troppo elevato, hai a disposizione degli esercizi di respirazione che ti aiutano a rilassarti.

Per gli amanti degli allenamenti, lo smartwatch mette a disposizione più di 150 modalità sportive, tra cui alcune di livello professionale. Corsa, ciclismo, nuoto, esercizi a corpo libero: ogni giorno puoi scegliere un’attività differente. Il dispositivo è dotato anche di un chip GNSS a doppia frequenza che sfrutta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare.

Chiudiamo con qualche info utile. La batteria dell’orologio può arrivare fino a un massimo di quindici giorni con un utilizzo normale. Disponibile anche il pagamento contactless grazie al supporto al circuito Mastercard e Visa. Un orologio completo e con tante funzioni avanzate, da oggi a un prezzo mai visto prima.

