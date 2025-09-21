Xiaomi, ecco lo smartwatch top da comprare oggi: prezzo crollato

Lo Xiaomi Wathc S4 è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre e fai un super affare. Più di 150 modalità di allenamento e una batteria che dura fino a 15 giorni.

Se si cerca uno smartwatch top di gamma per la vita di tutti i giorni, uno dei modelli da prendere in considerazione è lo Xiaomi Watch S4. Si tratta di uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dal produttore cinese e ha subito catturato l’attenzione per il design ricercato, ma soprattutto per le funzioni avanzate a disposizione degli utenti. Assicura un monitoraggio avanzato e continuo della salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo puoi utilizzare anche quando ti alleni grazie alle oltre 150 modalità sportive supportate.

Oggi, però, non siamo qui per fare una descrizione delle caratteristiche tecniche, bensì per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon. L’orologio, infatti, è disponibile in offerta con un super sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per un orologio lanciato sul mercato da poco tempo si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Acquisti a un buon prezzo un orologio smart con funzioni avanzate e spendendo molto meno rispetto a un Apple Watch o a un Galaxy Watch. E non ci sono grossissime differenze sotto il profilo della qualità e delle funzioni.

Xiaomi Watch S4: prezzo, offerte e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per lo smartwatch top di gamma di Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 118,99 euro con uno sconto del 30% su quello di listino. Approfitti del minimo storico e risparmi decine di euro su quello di listino.

Lo smartwatch è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni a disposizione, il doppio rispetto al normale diritto di recesso assicurato da Amazon. In questo modo hai la possibilità di testarlo a fondo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio smart.

Xiaomi Watch S4: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch S4 è sinonimo di affidabilità e prestazioni elevate. E da oggi anche di un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Le qualità dell’orologio di Xiaomi sono evidenti, a partire da un design elegante e da materiali premium. L’orologio, infatti, ricorda i modelli analogici grazie al quadrante di forma circolare, ma l’anima è moderna grazie a sensori di ultima generazione. Inoltre, puoi personalizzare il design grazie alla possibilità di cambiare la ghiera. Hai a disposizione anche una corona girevole per navigare tra i menu dell’orologio in modo intuitive.

Lo smartwatch di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad altissima luminosità e visibile anche sotto la luce del sole. Uno dei punti forti è sicuramente il monitoraggio avanzato della salute. In un’unica schermata hai un riassunto di diversi parametri vitali e in soli sessanta secondi l’orologio ti offre un mini referto sul tuo stato di salute. Puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e vieni avvisato se rileva qualche dato anomalo. Hai a disposizione anche degli esercizi di respirazione per diminuire lo stress. Non manca il monitoraggio continuo del sonno con un report che puoi consultare ogni mattina per capire come hai riposato.

Per gli amanti dello sport ci sono più di 150 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più praticate. Si va dalla classica corsa, fino al ciclismo e a sport professionistici come lo sci. Per ogni attività fisica puoi raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Presente anche un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a quindici giorni e al supporto alla modalità di pagamento contactless che ti permette di pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente il polso al POS. Non perdere questa super occasione.

