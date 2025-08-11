Xiaomi, questo smartwatch è da comprare oggi: sconto esagerato

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo Xiaomi Watch S3 è in offerta con un super sconto che ti fa scendere il prezzo al minimo storico. Scopri le caratteristiche e le funzionalità.

Xiaomi è diventata un’azienda molto conosciuta in Italia grazie ai suoi smartphone che assicurano un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Ma non sono gli unici prodotti che il colosso cinese ha portato nel Bel Paese. Da oramai diversi anni troviamo anche elettrodomestici, monopattini e soprattutto smartwatch. E proprio di un orologio smart ti parliamo oggi. Il protagonista di questo articolo è lo Xiaomi Watch S3, orologio smart disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 27%. Risparmi decine di euro e approfitti di un prezzo mai visto prima. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo Xiaomi Watch S3 è uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che puoi indossare sempre, anche durante la notte. Dotato di uno schermo AMOLED molto luminoso, ti aiuta a tenere sotto controllo diversi aspetti della tua salute e delle tue attività quotidiane. Monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 150 modalità sportive e una batteria che dura fino a 15 giorni. Uno smartwatch pensato per te e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Approfittane immediatamente.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e minimo storico. Offerta speciale per lo Xiaomi Watch S3. Lo smartwatch del colosso cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 109,99 euro grazie allo sconto del 27% che ti fa risparmiare decine di euro. Si tratta di un’occasione speciale da non farsi sfuggire e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Lo puoi provare con tutta calma durante le tue vacanze estive: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’offerta speciale per un orologio versatile che puoi utilizzare in ogni momento. Non farti scappare questo super affare.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch S3 è il compagno perfetto per chi cerca un orologio smart che unisca design e funzionalità per la vita di tutti i giorni. E il risultato finale è davvero sorprendente.

Una delle particolarità che lo contraddistinguono da tutti gli altri orologi è la possibilità di personalizzare la ghiera, cambiandola con le tante a disposizione. In questo modo l’orologio rispecchia la tua personalità.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartwatch di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Inoltre, puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le centinaia disponibili e che ti mostrano le informazioni di cui hai bisogno.

Sotto la scocca, lo Xiaomi Watch S3 è un concentrato di tecnologia, grazie ai tanti sensori presenti. Il monitoraggio della salute è affidabile e completo: il sensore ottico tiene traccia della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue, del sonno, del livello di stress e di altri parametri vitali. Per il monitoraggio del sonno ricevi ogni mattina un report che ti mostra come hai riposato.

Per gli amanti dello sport, sono disponibili oltre 150 modalità sportive e un GPS dual-band per un tracciamento preciso delle attività all’aria aperta, dalla corsa al ciclismo. Ci sono anche alcune attività professionali che ti aiutano negli sport più avventurosi, come ad esempio lo sci. Inoltre, l’orologio è anche impermeabile e lo puoi utilizzare in piscina e al mare.

Chiudiamo con una delle caratteristiche più interessanti: la batteria assicura un’autonomia fino a 15 giorni con un utilizzo normale. Lo Xiaomi Watch S3 è dotato anche della tecnologia NFC e puoi effettuare pagamenti in modalità contactless.

Xiaomi Watch S3