Xiaomi, crolla il prezzo dello smartwatch top: costa la metà

Lo Xiaomi Watch S1 Active è disponibile in promo con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Più di 115 modalità di allenamento e una batteria infinita.

MisterGadget.Tech

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Xiaomi soprattutto per i suoi smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, ma l’azienda cinese ha portato in Italia anche tantissimi altri prodotti, come ad esempio gli smartwatch. E la filosofia di base è sempre la stessa: caratteristiche top a un prezzo alla portata di tutti. E lo Xiaomi Watch S1 Active ne è un esempio, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà.

Uno smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni e che tiene sotto controllo i tuoi parametri vitali principali, a partire dalla frequenza cardiaca. Leggerissimo e con uno schermo AMOLED da 1,43 pollici che mostra tutte le informazioni più importanti e che all’occorrenza puoi anche personalizzare scegliendo uno degli oltre 200 quadranti disponibili. Le modalità di allenamento sono più di 115, mentre la batteria ha una durata fino a 12 giorni. Non perdere questa occasione, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch S1 Active

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Watch S1 Active: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima offerta per l’orologio Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 105,53 euro, con uno sconto del 47% su quello consigliato. Lo paghi quasi la metà, con un risparmio netto che sfiora i 100 euro. Oltre ad approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo, è anche una delle migliori promo che trovi online per un orologio con queste caratteristiche.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Un’occasione unica che non devi farti sfuggire: approfittane subito.

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch S1 Active è un orologio perfetto per chi ha una vita attiva, realizzato con molta cura e con tante funzioni avanzate. Smartwatch completo che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro.

Partiamo da alcune caratteristiche tecniche. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra oltre 200 watch faces, in modo da avere sotto gli occhi tutte le informazioni di cui hai bisogno.

I sensori presenti sotto la scocca permettono di monitorare in tempo reale i parametri vitali più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca. Nel caso in cui i sensori rilevano qualcosa di anomalo, ti avvisano in tempo reale. Non manca il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue e della qualità del sonno.

Per gli amanti dello sport, l’orologio supporta ben 117 modalità sportive, 19 delle quali di livello professionale. Dalla corsa al ciclismo, trovi veramente di tutto e per ogni allenamento raccogli statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Dotato anche di un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione per ottenere una localizzazione più rapida e precisa.

La batteria è un altro dei punti forti del dispositivo e assicura un’autonomia fino a 12 giorni. Chiudiamo con una funzione molto utile: puoi utilizzare lo smartwatch per i pagamenti contactless grazie al supporto al circuito Mastercard. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch S1 Active