Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: 50% di sconto

Una delle migliori offerte della giornata riguarda lo Xiaomi Watch S1 Active, ottimo smartwatch del colosso cinese che trovi su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 50%. Trovare un orologio con queste qualità a metà prezzo è una vera rarità e non approfittarne sarebbe un grosso errore. Risparmi poco più di 100 euro.

Le caratteristiche e le qualità dello Xiaomi Watch S1 Active sono inconfutabili. Si tratta a tutti gli effetti di uno smartwatch top di gamma che puoi utilizzare ventiquattro ore su ventiquattro. Ti aiuta a monitorare i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Grazie alle oltre 110 modalità di allenamento puoi tenere sotto controllo i tuoi progressi quotidiani. La batteria ha un’autonomia fino a quattordici giorni con un utilizzo normale. Non farti scappare questa opportunità.

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo Xiaomi Watch S1 Active. Da oggi trovi lo smartwatch top del colosso cinese in promo con uno sconto del 50% e il prezzo crolla a soli 99 euro. Per questo orologio si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito segue le classiche regole di Amazon: 15 giorni da quando ti viene consegnato.

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active: caratteristiche e funzionalità

Un orologio smart progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata e che non devi mai toglierti dal polso. Lo Xiaomi Watch S1 Active è uno dei miglior smartwatch per rapporto qualità-prezzo disponibili oggi e le sue funzionalità e caratteristiche lo testimoniano.

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione che mostra tutto quello di cui hai bisogno, a partire dalle informazioni più importanti come l’orario e i principali parametri vitali. Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra più di 200 watch faces messe a disposizione da Xiaomi.

Uno dei punti forti dello smartwatch sono sicuramente le funzionalità offerte. Lo Xiaomi Watch S1 Active è un perfetto compagno di allenamento grazie alle più di 110 modalità sportive supportate, tra cui alcune di livello professionale. Puoi raccogliere statistiche da analizzare per migliorare giorno dopo giorno. Trovi corsa, ciclismo, nuoto (è anche impermeabile) e tantissime altre attività da fare nel tempo libero. Non manca un chip GNSS che supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare per ottenere una geolocalizzazione più rapida e precisa.

A tutto questo si aggiungono funzionalità utili per il monitoraggio della salute. I sensori presenti sotto la scocca controllano ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e nel caso in cui rileva dati anomali ti avvisa in tempo reale con una notifica. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con una panoramica completa su come hai riposato durante la notte. Ottima funzione per capire le proprie abitudini di riposo. Presente anche il rilevamento dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire lo stress mentale.

Chiudiamo con qualche caratteristica molto utile. Puoi utilizzare lo smartwatch per pagamenti contactless con le carte del circuito MasterCard. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

Xiaomi Watch S1 Active