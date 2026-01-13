Xiaomi Watch S1 Active, prezzo in picchiata: oggi costa la metà

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch S1 Active in promo con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

MisterGadget.Tech

Ci sono alcune promo di Amazon che per la loro straordinarietà catturano immediatamente l’attenzione e non approfittarne sarebbe un errore grandissimo. Ed è quello che accade oggi con lo Xiaomi Watch S1 Active, smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Il wearable è disponibile con un ottimo sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro.

Lo smartwatch di Xiaomi è quanto di meglio possa offrire il mercato. Dotato di una scheda tecnica e di funzionalità avanzate, è il compagno ideale sia se vuoi migliorare il tuo stato di forma sia se vuoi tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Dotato di sensori avanzati, ti avvisa in tempo reale se nota qualche valore anomalo. Anche la batteria è ottima grazie a un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 12 giorni. Trovare un orologio con queste caratteristiche a metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni e per questo devi approfittarne subito.

Xiaomi Watch S1 Active: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione così è da cogliere al volo. Solo per oggi trovi lo Xiaomi Watch S1 Active in promo con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 99 euro. Il risparmio netto è di 100 euro e approfitti del miglior prezzo web e del minimo storico.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Non perdere questa occasione, può terminare da un giorno all’altro.

Xiaomi Watch S1 Active: caratteristiche tecniche e funzionalità

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che abbina allo stile, funzionalità e caratteristiche avanzate, lo Xiaomi Watch S1 Active è quanto di meglio possa offrire il mercato oggi, soprattutto al prezzo che abbiamo appena visto.

La scheda tecnica è molto interessante e si basa su un display AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata e che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, dall’orario ai principali parametri vitali. Inoltre, hai anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra oltre 200 quadranti per adattarsi alle tue necessità di tutti i giorni.

Pensato per l’allenamento a 360 gradi, offre ben 117 modalità di fitness, di cui 19 professionali, attivabili rapidamente tramite il pulsante "Sport" personalizzabile, mentre il sistema di posizionamento GPS a doppia frequenza multi-sistema (compatibile con i 5 principali sistemi satellitari) garantisce una precisione millimetrica nel tracciamento dei percorsi outdoor. Lo Xiaomi Watch S1 Active è anche impermeabile e lo puoi utilizzare sia in piscina sia in mare.

Sul piano della salute, lo smartwatch monitora costantemente la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e i livelli di stress, fornendo un quadro completo del benessere quotidiano. La connettività smart è un altro pilastro di questo modello: grazie al microfono e all’altoparlante integrati è possibile gestire le chiamate via Bluetooth, mentre il supporto ad Amazon Alexa permette di controllare i dispositivi smart e ottenere informazioni tramite comandi vocali. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 12 giorni.

