Xiaomi, questo orologio è da comprare subito: prezzo in picchiata

Lo Xiaomi Watch 5 è in promo con uno sconto del 38% e il prezzo sprofonda al minimo. Schermo ampio, più di 150 modalità di allenamento e monitora costantemente le salute.

Xiaomi

Lo Xiaomi Watch 5 è una delle offerte top di questo primo weekend di novembre. Lo smartwatch top di gamma del brand statunitense è disponibile in promo con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di tutte le funzioni di cui hai bisogno. Oltre a un ampio display che mostra tutte le info di cui hai bisogno, lo smartwatch è dotato di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e ti avvisano se notano qualche valore anomalo. Per gli amanti delle attività sportive ci sono più di 150 allenamenti che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non perdere tempo: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

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Xiaomi Watch 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo shock per lo Xiaomi Watch 5. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 220,99 euro con uno sconto del 38% su quello di listino e il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro. Approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo puoi testarlo con tutta calma oppure acquistarlo oggi in vista del Natale.

Xiaomi Watch 5: le caratteristiche tecniche

Con caratteristiche tecniche tipiche di un top di gamma, lo Xiaomi Watch 5 si posiziona nella fascia altissimi del mercato. per capirne le potenzialità basta vedere la scheda tecnica. Lo Xiaomi Watch 5 è dotato di un display AMOLED da 1,54 pollici con luminosità di picco di 1500 nit ed è protetto da un vetro zaffiro su entrambi i lati. La cassa da 47 mm è realizzata in acciaio inossidabile, pesa solo 56 grammi (senza cinturino) ed è resistente fino a 5 ATM.

Sul fronte della salute lo Xiaomi Watch 5 monitora:

frequenza cardiaca,

SpO2,

stress,

analizza il sonno con rilevamento della fase REM,

la frequenza respiratoria e il

ciclo mestruale.

Per gli amanti dello sport ci sono oltre 150 modalità sportive e il GPS dual-band L1+L5 su cinque sistemi satellitari, con mappe vettoriali offline da scaricare tramite l’app Mi Fitness. Per ogni attività sportiva raccoglie statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno.

Il sistema operativo è Wear OS 6 con interfaccia HyperOS, con Google Gemini, Google Wallet, Google Maps e Play Store integrati. Hai pieno accesso al mondo Google e a tutte le funzioni sviluppate dall’azienda di Mountain View. Una delle novità è il controllo gestuale basato su sensori EMG, PPG e IMU: è possibile rispondere o gestire le funzioni con gesti come sollevare la mano, schioccare le dita o ruotare il polso. Per i pagamenti c’è l’NFC: in questo modo non dovrai sempre avere con te il portafoglio. La batteria garantisce fino a 6 giorni di utilizzo.

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