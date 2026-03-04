Xiaomi Watch, a questo prezzo è un affare per tutti: va comprato ora

Lo Xiaomi Watch 2 è in promo al minimo storico grazie allo sconto del 31%. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Scopri le funzionalità e le caratteristiche.

Offerta da non farsi assolutamente sfuggire per lo Xiaomi Watch 2, orologio top di gamma in grado di monitorare in tempo reale i tuoi parametri vitali e tante modalità di allenamento. Su Amazon è disponibile con uno sconto lampo del 31% e lo paghi 137,54 euro anziché 199,99 euro. Il risparmio è di poco più di 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 27,51 euro al mese. Un’occasione speciale per un orologio con sistema operativo Google Wear e che puoi indossare in ogni momento della giornata. Design elegante che si adatta anche alle cene galanti.

Lo smartwatch di Xiaomi è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui il reso. Per il reso gratuito, invece, hai ben trenta giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni dell’orologio Xiaomi.

Lo Xiaomi Watch 2 è uno dei migliori orologi che trovi in questa fascia di prezzo. Smartwatch completo e realizzato con molta cura.

Partiamo da alcuni aspetti tecnica. Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata che lo rende visibile sotto la luce del sole. Anche la fluidità nell’aprire le app o nel passare da una funzione all’altra è elevata anche alla precedenza del processore Snapdragon realizzato appositamente per i wearable.

Per chi ama fare sport, lo smartwatch di Xiaomi offre più di 160 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionistico. Per ognuna raccoglie statistiche avanzata che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non manca un chip GNSS ad alta precisione che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione. È anche impermeabile e lo puoi utilizzare in piscina o al mare.

Lo Xiaomi Watch 2 si prende anche cura del tuo stato di salute. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale i principali parametri vitali (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue), ma non solo. Tengono sotto controllo anche il livello dello stress e suggeriscono esercizi di respirazione per rilassarti. Non manca un monitoraggio avanzato del sonno con suggerimenti ad hoc per dormire meglio.

A bordo è presente il sistema operativo Google Wear e tutte le principali app della suite di Google, a partire dal Wallet per i pagamenti contactless. La batteria ti accompagna per diversi giorni e si ricarica velocemente.

