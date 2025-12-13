Xiaomi, questo smartwatch crolla di prezzo: oggi costa la metà

Offerta shock per lo Xiaomi Watch 2: da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 50% al prezzo più basso di sempre. Monitoraggio professionale della salute e del benessere.

Questo weekend di metà dicembre non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, trovi su Amazon una promo incredibile che non devi assolutamente farti sfuggire. Parliamo dell’offerta disponibile per lo Xiaomi Watch 2, ottimo smartwatch del colosso cinese che trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 50%. Lo paghi esattamente la metà e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Approfitti di una delle migliori promo del giorno e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che offre funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A bordo è presente anche il sistema operativo WearOS di Google e hai a disposizione tutte le principali app dell’azienda di Mountain View, a partire da Google Maps. Un orologio leggero, con un design che fonde passato e modernità. Insomma, uno smartwatch unico e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Non farti scappare questa promo natalizia.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super offerta per lo Xiaomi Watch 2. Da oggi lo smartwatch economico del colosso cinese è disponibile in promo con un ottimo sconto del 50% e lo paghi solamente 99,99 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche della miglior offerta di tutto il web per un orologio con queste caratteristiche tecniche. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni e sicuramente prima di Natale. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non farti sfuggire questa ottima occasione e approfittane ora.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch all’avanguardia e con componenti di ultima generazione. Lo Xiaomi Watch 2 è un orologio realizzato con molta cura e che ti supporta in ogni momento della giornata grazie a sensori e funzioni all’avanguardia.

L’orologio smart cattura l’attenzione anche per il suo design ricercato e per l’estrema leggerezza. Schermo AMOLED da 1,43 pollici con un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Display circolare con cornici minime ed è comodissimo da indossare per tutto il giorno.

Come tutti gli orologi smart, si contraddistingue per le sue funzioni per lo sport e il benessere. Lo Xiaomi Watch 2 supporta più di 160 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale, come ad esempio lo sci, la corsa e il ciclismo. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate da analizzare per migliorare giorno dopo giorno. Essendo impermeabile fino a 50 metri lo puoi utilizzare anche in piscina o al mare. Dotato anche di un chip GPS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione per una precisione maggiore.

Sotto la scocca trovi un sistema di sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare il tuo stato di salute in ogni momento della giornata, partendo dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui vengano rilevati dei dati anomali, l’orologio ti avvisa immediatamente. Presente anche il monitoraggio della salute femminile e della qualità del sonno.

Lo smartwatch è dotato del sistema operativo WearOS di Google e a bordo trovi tutte le app principali come Google Maps e Google Wallet per i pagamenti contactelss. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di un paio di giorni.

Xiaomi Watch 2