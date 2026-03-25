Xiaomi, questo è l'orologio smart da comprare oggi: prezzo sprofonda

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La stessa cura che troviamo negli smartphone, Xiaomi la dedica anche agli smartwatch. Il colosso cinese è oramai una garanzia quando si tratta di orologi smart da indossare per tutto il giorno e lo dimostra l’ottimo Xiaomi Watch 2 Pro. Parliamo di uno smartwatch che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che da oggi trovi in promo a un prezzo molto interessante grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire: lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Uno smartwatch come se ne trovano pochi sul mercato. Oltre ad avere un design affascinante e che ricorda gli orologi analogici, lo Xiaomi Watch 2 Pro è dotato anche di una ghiera girevole. Sotto la scocca trovano posto sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Le modalità di allenamento supportato sono più di 150 e ti aiutano a migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. Non perdere tempo e clicca su questo link per accedere direttamente all’offerta.

Xiaomi Watch 2 Pro

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Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo stracciato per lo Xiaomi Watch 2 Pro. L’orologio top di gamma di Xiaomi è disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo a 188,49 euro. Il merito è dello sconto del 30% e risparmi poco meno di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, ma difficilmente ti pentirai di questo ottimo orologio della Xiaomi.

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch che combina alla perfezione potenza e design. Lo Xiaomi Watch 2 Pro si caratterizza per uno stile che ricorda gli orologi analogici, ma sotto la scocca sono presenti sensori che monitorano ogni aspetto della tua vita, dai principali parametri vitali agli allenamenti quotidiani. Orologio con a bordo il sistema operativo WearOS di Google che permette l’accesso diretto alle app Google più amate, come Maps per la navigazione al polso, Google Wallet per i pagamenti contactless e l’Assistente Google per il controllo vocale.

Sotto la cassa in acciaio inossidabile trovi il processore Snapdragon W5+ Gen 1, che garantisce prestazioni fluide, una reattività immediata e un’efficienza energetica ottimizzata. Il display AMOLED da 1,43" ad alta risoluzione, con funzione Always-on, offre una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La corona girevole laterale, insieme ai tasti fisici, permette di navigare tra i menu e le notifiche in modo preciso e intuitivo, senza coprire lo schermo con le dita.

Sul fronte della salute e del fitness, il dispositivo offre un monitoraggio professionale con oltre 150 modalità sportive e il nuovo sistema di posizionamento GNSS a doppia banda L1+L5, che assicura una precisione millimetrica nel tracciamento dei percorsi. Grazie all’analisi della composizione corporea (BIA), al monitoraggio del battito cardiaco, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e del sonno, questo smartwatch si trasforma in un vero e proprio consulente per il benessere personale, tutto racchiuso in un design iconico e resistente. Grazie alla promo disponibile oggi diventa un affare per tutti.

Xiaomi Watch 2 Pro