Xiaomi, ecco lo smartwatch da comprare oggi: costa pochissimo

Lo Xiaomi Watch 2 è in offerta su Amazon con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Schermo grande e luminoso, monitoraggio della salute e più di 160 modalità di allenamento.

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Xiaomi non è solo smartphone. Il brand cinese si è fatto conoscere in Italia soprattutto per i suoi telefoni, ma negli ultimi anni ha lanciato tantissimi altri dispositivi molto interessanti, come ad esempio gli smartwatch. Tra i vari modelli da tenere in considerazione c’è sicuramente lo Xiaomi Watch 2, che da oggi cattura l’attenzione grazie all’ottima promo disponibile su Amazon. Per la Festa delle Offerte di Primavera è disponibile con uno sconto del 51% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 97,07 euro. Un’occasione da urlo che non devi farti scappare, a cui si somma la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo paghi meno di un caffè al giorno. Non perdere altro tempo, la promo può terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch 2

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La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da testare tutte le funzioni dell’orologio.

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Xiaomi Watch 2

Lo Xiaomi Watch 2 è il compagno perfetto per la vita di tutti i giorni. Un orologio realizzato per essere portato sempre al polso e per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno sul tuo stato di salute e sugli allenamenti.

Lo smartwatch di Xiaomi si caratterizza per un design elegante che ricorda gli orologi analogici, ma l’anima è tech. Schermo touch da 1,43 pollici con luminosità elevata e sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo ogni tuo movimento e parametro vitale. A proposito di salute, l’orologio monitora in tempo reale frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa che non va. Non manca un monitoraggio preciso del sonno, con consigli su come migliorare il riposo notturno. Non è tutto: lo Xiaomi Watch 2 valuta anche il tuo livello di stress e offre esercizi di respirazione.

Per gli amanti dell’attività fisica, l’orologio supporta più di 160 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. Per ogni allenamento puoi raccogliere statistiche avanzate e analizzarle con calma per capire come migliorare. Non manca un chip GNSS super preciso che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione per trovare rapidamente la tua posizione.

A bordo è presente il sistema operativo Wear OS di Google con tutte le principali app della suite di Mountain View, a partire dalle mappe e da Google Wallet per i pagamenti contactless. La batteria ha una durata di qualche giorno con un utilizzo normale.

Xiaomi Watch 2