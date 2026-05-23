Xiaomi, lo smartwatch top costa pochissimo: oggi lo paghi la metà

Lo Xiaomi Watch 2 è in offerta con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Tante funzioni utili per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica.

Xiaomi / YouTube

Questo fine settimana di maggio non poteva cominciare in maniera migliore. Con le temperature che cominciano a salire, anche le offerte su Amazon diventano bollenti. E ne è la dimostrazione la promo che troviamo sul sito di e-commerce per lo Xiaomi Watch 2. Da oggi, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 40% e approfitti del minimo storico con un risparmio netto di 80 euro su quello di listino. Parliamo di uno smartwatch progettato per essere indossato nella vita di tutti i giorni in ogni momento della giornata. Leggero, compatto, ma con tante funzioni utili, dal monitoraggio avanzato della salute fino al supporto a più di 160 modalità di allenamento. Un vero compagno da avere sempre con sé e da oggi disponibile a un prezzo stracciato: le scorte sono limitate, non farti sfuggire questa occasione.

Xiaomi Watch 2

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Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi lo Xiaomi Watch 2 è disponibile su Amazon a un prezzo di 119,99 euro, con uno sconto del 40%. Un’occasione d’oro per un orologio che vale molto più di quanto lo paghi e che offre funzioni avanzate. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto spedito direttamente da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2: funzionalità e caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch 2 vale molto più di quanto lo paghi oggi. Orologio versatile e completo che puoi indossare in ogni momento della giornata. Si caratterizza per un design con schermo circolare da 1,43 pollici con luminosità elevata. Lo puoi anche personalizzare scegliendo una delle tante watch faces offerte gratuitamente da Xiaomi. In questo modo si adatta a qualsiasi situazione, dalle cene eleganti all’attività fisica.

A proposito di attività fisica, lo Xiaomi Watch 2 supporta più di 160 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Per ognuna raccogli statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno e puoi raggiungere i tuoi obiettivi. È anche impermeabile fino a 50 metri. Non manca un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione per un posizionamento più rapido. Inoltre, grazie alla presenza del sistema operato WearOS di Google, hai a disposizione Google Maps.

Presente un monitoraggio avanzato della salute. I sensori presenti sotto la cassa tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ma non solo. Lo smartwatch ti aiuta a monitorare anche l’equilibrio psico-fisico con esercizi ad hoc per la respirazione. Per le donne c’è anche l’app per il ciclo mestruale. Non manca un controllo avanzato del sonno con un report giornaliero che ti mostra come hai riposato la notte.

Come detto, a bordo è presente il sistema operativo WearOS e hai accesso a tutte le app più importanti di Google, compreso il Wallet per i pagamenti contactless. Chiudiamo con la batteria che dura per più giorni con un utilizzo normale.

Xiaomi Watch 2

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