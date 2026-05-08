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Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: oggi costa la metà

Prezzo al minimo storico per lo Xiaomi Watch 2 grazie allo sconto del 39%. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

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Recensione Xiaomi Watch 2 Pro MisterGadget.Tech

Gli smartwatch Xiaomi hanno in poco tempo conquistato il "cuore" di tanti appassionati. Dispositivi che seguono la filosofia del brand cinese: ottima qualità a un prezzo alla portata di molti. Ne è un esempio lo Xiaomi Watch 2, orologio per la vita di tutti i giorni disponibile da oggi in promo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire per uno smartwatch funzionale, versatile e anche comodo da indossare. Monitora costantemente i principali parametri vitali e supporta anche più di 160 modalità di allenamento. Un compagno da avere sempre al polso e che ti aiuta in ogni momento della giornata.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2

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Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo Xiaomi Watch 2. Da oggi su Amazon lo smartwatch del colosso cinese è disponibile a un prezzo di 121,89 euro con uno sconto del 39% su quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 80 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso il reso gratuito, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio smart.

Xiaomi Watch 2

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Xiaomi Watch 2: le caratteristiche tecniche

L’orologio perfetto da portare sempre con te al polso. Lo Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch funzionale che si adatta a tutte le esigenze. Lo puoi utilizzare per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali, oppure per allenarti e avere un coach che ti supporta sempre al polso.

Partendo dalle caratteristiche tecniche, lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e con una luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Il sistema operativo alla base dello smartwatch è Wear OS di Google che permette l’accesso a tutte le app dell’azienda di Mountain View, a partire da Maps e dal Wallet che permette di effettuare i pagamenti in modalità contanctless.

Per gli amanti del fitness, lo smartwatch supporta più di 160 modalità sportive tra cui modalità professionali come lo sci, la corsa, il ciclismo e tante altre. Per ognuna ottieni dati avanzati che puoi analizzare per migliorare le prestazioni giorno dopo giorno. Lo Xiaomi Watch 2 è dotato anche di un chip GNSS che utilizza i 5 principali sistemi di geolocalizzazione per una posizione più accurata. Non manca un monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca in tempo reale e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch analizza anche il tuo riposo notturno e ti fornisce consigli su come migliorare la qualità del sonno.

Chiudiamo con qualche info utile. La batteria ha una durata di un paio di giorni e puoi anche rispondere alle chiamate collegandolo con il Bluetooth.

Xiaomi Watch 2

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I 5 smartwatch in promo da oggi su Amazon.

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Lefant M5 MAX Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo, 23000Pa, Mappatura Laser dToF, Zero-Groviglio, Lavaggio 75°C con Asciugatura, Base Autopulente, Alexa/App, Grigio

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Lefant M330Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mappatura, 5000Pa, Navigazione dToF, Evitamento PSD, Senza Grovigli, Riconoscimento Tappeti, App WiFi Alexa, Ideale per Tappeti e Pavimenti Duri

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