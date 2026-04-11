Xiaomi, ecco lo smartwatch da comprare oggi: oggi costa la metà

Lo Xiaomi Watch 2 è in offerta con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Ideale per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 160 modalità di allenamento.

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In questi anni Xiaomi si è fatta apprezzare nel mercato italiano per i suoi smartphone che assicurano prestazioni top e disponibili a un prezzo accessibile a molti. Il colosso cinese, però, ha portato in Italia anche gli smartwatch, dispositivi altrettanto interessanti e con caratteristiche top. Come ad esempio lo Xiaomi Watch 2, smartwatch per la vita di tutti i giorni che da oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 46% che te lo fa pagare solamente 107,14 euro, con un risparmio netto che sfiora i 100 euro. Un’occasione che non devi farti scappare e che può terminare da un momento all’altro: clicca su questo link e accedi subito alla promo Amazon.

Xiaomi Watch 2

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La disponibilità dello smartwatch Xiaomi è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente dal sito di e-commerce hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato per fare il reso gratuito.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi

Lo smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni. Un orologio versatile e con tante funzioni avanzate che lo rendono insostituibile. A bordo dello Xiaomi Watch 2 è presente il sistema operativo Wear OS di Google, che permette un accesso fluido e immediato alle app più popolari, come Google Maps per la navigazione, Google Wallet per i pagamenti rapidi al polso e l’Assistente Google per gestire ogni attività con il semplice comando vocale.

L’orologio è molto fluido nell’utilizzo quotidiano e il merito è del processore Snapdragon W5+ Gen 1. Il display AMOLED da 1,43" ad alta risoluzione è incastonato in una leggera cassa in lega di alluminio dal design moderno e minimale, rendendolo perfetto sia per l’attività sportiva che per l’uso quotidiano.

Per gli appassionati di benessere e sport, lo Xiaomi Watch 2 offre oltre 160 modalità sportive e un sistema di monitoraggio della salute avanzato, capace di rilevare con precisione la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress. Grazie al sistema GNSS a doppia banda L1+L5, il tracciamento dei tuoi percorsi all’aperto è preciso e affidabile anche in contesti urbani complessi. L’autonomia è prolungata e si ricarica anche rapidamente. Non farti scappare questa super offerta, può terminare molto presto.

Xiaomi Watch 2

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