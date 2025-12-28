Xiaomi Watch 2, il prezzo è sprofondato: oggi costa la metà

Lo smartwatch di Xiaomi è disponibile in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 100 euro. Perfetto per la vita di tutti i giorni, monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Xiaomi / YouTube

Con le ultime offerte dell’anno puoi fare grandissimi affari e lo dimostra la promo disponibile su Amazon per lo Xiaomi Watch 2, orologio top di gamma del colosso cinese che da oggi trovi con uno sconto incredibile del 50% che non solo fa crollare il prezzo, ma lo fa scendere anche al minimo storico. Lo paghi meno di 100 euro e approfitti di una delle migliori promo del giorno per un orologio smart e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo Xiaomi Watch 2 è il classico orologio che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Uno smartwatch leggero, compatto, che ti permette di monitorare in tempo reale le tue condizioni di salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue) e ti avvisa se rileva qualcosa di anomalo. A bordo hai anche più di 160 modalità di allenamento e grazie al sistema operativo Wear OS hai accesso diretto alle app di Google come il Wallet, Google Fit e Google Maps. A questo prezzo è un vero affare che non puoi farti sfuggire.

Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per lo Xiaomi Watch 2. Da oggi lo smartwatch top del colosso cinese è disponibile in promo a un prezzo di soli 99,99 euro con uno sconto del 50% su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Inoltre, per l’acquisto di questo smartwatch è disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch 2 è quanto di meglio puoi trovare in questo momento sul mercato tra gli smartwatch progettati per essere utilizzati per tutto il giorno. Un orologio basato sull’ecosistema Google Wear OS, che offre un’integrazione praticamente perfetta con le applicazioni di Google più diffuse come Wallet, Google Maps e l’Assistente Google.

Il design elegante e minimalista è caratterizzato da una cassa in lega di alluminio leggera e resistente all’acqua fino a 50 metri che incornicia un nitido display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità massima di 600 nit, assicurando una visibilità ottimale in ogni condizione di luce. Lo Xiaomi Watch 2 offre una vasta personalizzazione grazie a numerosi quadranti preinstallati e la possibilità di scaricarne di nuovi, rendendolo un compagno versatile sia per la produttività quotidiana che per l’attività sportiva intensa. Sul piano del benessere e del fitness, il dispositivo integra oltre 160 modalità sportive e un avanzato sistema di posizionamento GNSS a doppia frequenza per un tracciamento estremamente preciso dei percorsi all’aperto.

Il monitoraggio della salute è affidato a un sensore a 12 canali potenziato, capace di rilevare con elevata accuratezza la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress, fornendo inoltre analisi dettagliate sulla qualità del sonno e il monitoraggio del ciclo mestruale.

L’autonomia è un elemento distintivo che permette un utilizzo di diversi giorni con una singola ricarica. Le funzionalità smart includono la gestione delle chiamate via Bluetooth grazie al microfono e all’altoparlante integrati, il controllo remoto della fotocamera per scattare foto a distanza e la registrazione audio direttamente dal polso.

