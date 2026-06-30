Xiaomi Watch 2, questo orologio è da comprare subito: prezzo in picchiata

L'orologio top di Xiaomi è in offerta al minimo storico con uno sconto del 34% e risparmi quasi 100 euro. Più di 160 modalità di allenamento e monitoraggio avanzato della salute.

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Lo Xiaomi Watch 2 è uno degli orologi più interessanti lanciati in quest’ultimo periodo dal colosso cinese. Uno smartwatch che si caratterizza per un design elegante e per funzioni smart avanzate molto utili nella vita di tutti i giorni. Lo puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro e ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo benessere psico-fisico, con un controllo avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Le oltre 160 modalità di allenamento ti aiutano anche a migliorare giorno dopo giorno, mentre la batteria ti accompagna per un paio di giorni. Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche tecniche dell’orologio, bensì dell’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 34% risparmi decine di euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

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Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo Xiaomi Watch 2 è disponibile da oggi in offerta con uno sconto del 34% e il prezzo scende a 131,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 70 euro. Per lo smartwatch top del colosso cinese si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai tutto il tempo che vuoi per testarlo a fondo: per il reso gratuito hai a disposizione quattordici giorni di tempo.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch 2 è un orologio smart versatile e completo. Caratterizzato da un design da orologio analogico con quadrante circolare, lo puoi utilizzare in qualsiasi occasione, sia con vestiti eleganti sia per andare al lavoro. L’anima del dispositivo, però, resta tech, con un display touch AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra decine di watch faces.

L’orologio assicura massima fluidità durante l’utilizzo, grazie al processore Snapdragon di ultima generazione. E proprio la possibilità di installare tantissime applicazioni è una delle peculiarità dell’orologio. A bordo, infatti, è presente il sistema operativo Wear OS di Google e tutte le app più importanti tra cui le Google Maps e Google Fit per gli allenamenti. Non manca il Wallet per i pagamenti in modalità contactless.

Lo Xiaomi Watch 2 è anche il miglior compagno per i tuoi allenamenti quotidiani. Supporta più di 160 modalità di allenamento, alcune delle qualità di livello professionale, come lo sci, la corsa e il ciclismo. Per ogni allenamento raccogli statistiche avanzate che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GNSS che utilizza i 5 principali sistemi di geolocalizzazione per una maggiore precisione della posizione.

A tutto questo si aggiunge anche un sistema di monitoraggio dei principali parametri vitali super preciso. Dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno, puoi tenere tutto controllo in tempo reale e ti avvisa se rileva qualche dato anomalo. Inoltre, grazie al monitoraggio avanzato del sonno ti offre consigli su come migliorare il riposo notturno.

Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di un paio di giorni con un utilizzo normale.

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