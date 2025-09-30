Xiaomi, questo smartwatch top è da comprare subito: prezzo crollato

MisterGadget.Tech

Xiaomi non è solamente smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il colosso cinese da oramai diversi anni ha portato in Italia anche tanti altri dispositivi che realizza, tra cui gli orologi smart. E oggi è proprio uno smartwatch a catturare l’attenzione grazie alla promo disponibile su Amazon. Il protagonista è lo Xiaomi Watch 2 che troviamo in offerta con un ottimo sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 70 euro su quello di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Lo Xiaomi Watch 2 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo. Si tratta, infatti, di un orologio pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di un design elegante e robusto. Assicura un monitoraggio continuo dei principali parametri vitali e supporta più di 160 modalità di allenamento. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google che permette di utilizzare app come Google Maps e Google Wallet. Non farti scappare questa opportunità: clicca sul banner e approfitta dell’offerta di oggi.

Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente speciale. Da oggi trovi lo Xiaomi Watch 2 in offerta a un prezzo di 99 euro grazie allo sconto del 50% che ti fa approfittare del minimo storico. Il risparmio netto è di ben 100 euro e fai un super affare.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzionalità di questo orologio Xiaomi. Difficilmente resterai deluso.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche tecniche e funzioni

Lo Xiaomi Watch 2 è lo smartwatch che porta l’esperienza Wear OS di Google in un orologio del colosso cinese. Progettato per essere il tuo compagno smart in ogni momento della giornata, questo orologio è realizzato attorno al potente processore Snapdragon W5+ Gen 1 che garantisce prestazioni fluidissime e permette di utilizzare rapidamente le applicazioni installate. Grazie a Wear OS hai accesso diretto alle tue app Google preferite, da Google Maps per la navigazione al polso a Google Wallet per i pagamenti contactless.

Uno dei punti forti dello smartphone è il display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Hai anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch face disponibili. La batteria dura per un paio di giorni con un utilizzo normale.

Per quanto riguarda il fitness, Xiaomi Watch 2 supporta oltre 160 modalità sportive, inclusa una modalità sci professionale per tracciare ogni discesa con precisione. Il tracciamento della posizione è estremamente accurato grazie al sistema GNSS L1+L5 che utilizza i 5 principali sistemi di geolocalizzazione.

A tutto questo si aggiunge anche un monitoraggio avanzato della salute grazie a sensori di ultima generazione. La frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono controllati in tempo reale, e in caso di dati anomali vieni immediatamente avvisato con una notifica. Non manca il monitoraggio della salute, con consigli su come migliorare il riposo quotidiano. Un orologio completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

