Xiaomi, sconto esagerato sullo smart TV top: va comprato subito

Prezzo mai così basso per il modello da 75 pollici. Immagini dettagliate e vivide e audio immersivo sono capaci di regalarti un'esperienza cinematografica in casa.

Amazon

Immagini chiare e dettagliate, indipendentemente dal programma che stai guardando. Grazie agli smart TV Xiaomi TV F Pro potrai godere di un’esperienza visiva degna della miglior sala del tuo cinema preferito.

Merito delle tecnologie impiegate dai tecnici del colosso cinese dell’elettronica di consumo, che consentono agli smart TV F Pro di mostrare immagini caratterizzate da colori vividi e realistici come mai prima d’ora. Discorso analogo anche per l’esperienza di ascolto, avvolgente e immersiva come in una sala cinematografica.

Oggi, grazie all’offerta Amazon, puoi acquistarlo a un prezzo senza precedenti. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino su uno dei migliori smart TV in commercio.

Xiaomi TV F Pro

Xiaomi, smart TV a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per lo smart TV Xiaomi. A uno sconto da capogiro, infatti, si aggiunge la possibilità del pagamento a rate a tasso zero. In questo modo risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Lo Xiaomi TV F Pro da 75 pollici è disponibile con lo sconto del 40%: comprandolo adesso lo paghi 599,00 euro anziché 999,00 euro e risparmi ben 400 euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Con il programma "Paga a rate a tasso zero con Cofidis" puoi scegliere di dilazionare il pagamento fino a 24 rate: ti basterà seguire la procedura online e selezionare il numero di rate che più si adatta alle tue esigenze.

Xiaomi TV F Pro

Xiaomi TV F Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi TV F Pro si distingue per un’esperienza visiva di alto livello grazie al suo luminoso pannello QLED 4K, capace di garantire colori vividi e una precisione cromatica eccezionale, coprendo un’ampia gamma di colori DCI-P3.

La tecnologia HDR10+ ottimizza ulteriormente il contrasto, offrendo dettagli sorprendenti sia nelle scene più scure che in quelle più luminose. Inoltre, il design senza cornice e la finitura in metallo la rendono un complemento d’arredo elegante, capace di integrarsi in qualsiasi ambiente.

L’audio è un altro punto di forza dello smart TV del produttore cinese in offerta su Amazon. Merito del supporto alle tecnologie Dolby Audio e DTS-HD, grazie alle quali l’apparecchio offre un suono ricco e avvolgente.

Il processore quad-core, unito a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, assicurano prestazioni fluide e una risposta rapida durante la navigazione nei menu e l’utilizzo delle app. Per gli amanti del gaming, la tecnologia MEMC garantisce un’esperienza visiva fluida e senza sfocature, riducendo al minimo il ritardo nelle immagini in movimento.

Sul fronte delle funzionalità smart, la TV F Pro è equipaggiata con il sistema operativo Fire TV, che offre un’interfaccia intuitiva e l’accesso a un vasto catalogo di app di streaming e contenuti on-demand. L’integrazione di Alexa permette un controllo vocale semplice e immediato, facilitando la ricerca di film, l’avvio di applicazioni o il controllo dei dispositivi smart compatibili in casa. La connettività è completa, con Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0.

Xiaomi TV F Pro