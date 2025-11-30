Xiaomi, prezzo crollato per gli smart TV top: affare del giorno su Amazon

Gli apparecchi del produttore cinese sono disponibili su Amazon a un prezzo mai visto. E con il pagamento a rate, ti costano poche decine di euro al mese.

Amazon

Un rapporto qualità/prezzo di questo genere non ha molti precedenti nel settore TV. Anzi, probabilmente non ha eguali. Grazie alle offerte della settimana del Black Friday di Amazon, gli smart TV Xiaomi TV F Pro sono disponibili a un prezzo bassissimo.

Ma non ci si deve spaventare: anche se il prezzo è di quelli a cui è difficile rinunciare, non si sarà costretti a scendere a compromessi da nessun punto di vista. Merito di un pannello QLED di alta qualità, di un processore che analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizza automaticamente le impostazioni audio e video e di una piattaforma operativa grazie alla quale potrai accedere facilmente a tutti i tuoi programmi preferiti.

Insomma, tutto quello che si cerca in uno smart TV "moderno" a un prezzo a cui è davvero impossibile dire di no. Anche perché puoi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi: li paghi poche decine di euro al mese e fai un vero affare.

Xiaomi TV F Pro 32 pollici

Xiaomi TV F Pro 43 pollici

Xiaomi TV F Pro 50 pollici

Smart TV Xioami a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sugli Xiaomi TV F Pro è di quelle che non capitano troppo spesso. Neanche su Amazon.

Il modello da 32 pollici può essere acquistato con uno sconto del 39% e costa solo 139,00 euro anziché 229,00 euro come da listino. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono pagare in 5 rate mensili da 27,80 euro al mese. Praticamente meno di un caffè al giorno.

Il modello da 43 pollici è disponibile con lo sconto del 35% e costa 247,00 euro anziché 379,00 euro (il risparmio in questo caso è di 135 euro). Grazie alla rateizzazione, gli iscritti ad Amazon Prime possono pagare 49,40 euro al mese per cinque mesi.

Il modello da 50 pollici costa 329,00 euro anziché 469,00 euro grazie allo sconto del 30% per la settimana del Black Friday Amazon. Se si sceglie il pagamento a rate per gli utenti Amazon Prime, lo smart TV ti costa 65,80 euro al mese per cinque mesi.

Xiaomi TV F Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi TV F Pro offre un’esperienza visiva superiore grazie al suo display QLED 4K caratterizzato da colori vividi e realistici come mai prima d’ora. Questo pannello non solo supporta l’alta gamma dinamica HDR10+ e la modalità Filmmaker, ma vanta anche una copertura del 94% dello spazio colore DCI-P3, garantendo oltre un miliardo di colori vividi e dettagliati.

A livello hardware, la Smart TV è dotata di un performante processore Quad-core Cortex-A55 e di una configurazione di memoria robusta: 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, assicurando un’esperienza fluida con il sistema operativo Fire TV integrato.

L’integrazione di MEMC (4K a 60 Hz) garantisce immagini sempre nitide e movimenti fluidi, essenziali per sport e scene d’azione veloci. Per gli appassionati di gaming, la TV supporta anche una Modalità Game Boost a 120 Hz, riducendo al minimo il ritardo.

Le funzionalità smart e l’audio sono all’altezza delle aspettative: il controllo vocale è gestito da Alexa tramite il telecomando Bluetooth a 360°. Il comparto audio è affidato a un doppio altoparlante da 10W, con supporto alle tecnologie Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X per un suono immersivo.

La connettività è completa, includendo tre porte HDMI (con supporto eARC e ALLM), USB 2.0 e Apple AirPlay, permettendo lo streaming di contenuti da tutti i dispositivi Apple.

Il design è estremamente curato, con una raffinata finitura in metallo e una cornice ultrasottile che massimizza l’area di visione, conferendo alla TV un aspetto moderno ed elegante.

