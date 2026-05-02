Xiaomi, smart TV a prezzo mai così basso: va comprato ora

L'apparecchio del produttore cinese è caratterizzato da un'ottima qualità audio e video combinate a un design minimal e raffinato. Oggi lo puoi acquistare a un prezzo mai visto prima.

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Un concentrato di tecnologia e innovazione che farà bella figura di sé all’interno del tuo salotto. Lo smart TV Xiaomi TV F Pro vuole rappresentare un’evoluzione significativa nel panorama delle smart TV di fascia media, combinando un design raffinato con prestazioni visive all’avanguardia.

Comprandolo oggi su Amazon hai poi l’opportunità di approfittare di un’offerta troppo ghiotta per farsela scappare. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico, puoi comprare lo smart TV del marchio cinese a un prezzo bassissimo: risparmi centinaia di euro sul prezzo suggerito e fai un vero affare.

Xiaomi TV F Pro 55 pollici

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Xiaomi, lo smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon sullo smart TV del marchio cinese. Oltre a uno sconto che fa sprofondare il prezzo al minimo storico hai anche la possibilità di scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo Xiaomi TV F Pro da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 27%: comprandolo oggi lo paghi 329,99 euro anziché 449,00 euro come da listino. Uno sconto che ti permette di risparmiare ben 120 euro su un apparecchio valido e dalle caratteristiche tecniche di alto livello.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, lo Xiaomi TV F Pro da 55 pollici costa 66 euro al mese per 5 mesi.

Xiaomi TV F Pro 55 pollici

Xiaomi TV F Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Xiaomi TV F Pro da 55 pollici si posiziona come il nuovo punto di riferimento per chi cerca il massimo dell’intrattenimento domestico a un prezzo capace di lasciare sbalorditi.

Grazie al pannello con tecnologia QLED, questo modello offre colori vividi e neri profondi, coprendo il 94% della gamma cromatica DCI-P3 per un’esperienza visiva che non teme compromessi anche con TV decisamente più costosi. Le immagini sono realistiche e bilanciate, capaci di proiettarti al centro dell’azione indipendentemente dal programma che stai guardando.

Merito anche del comparto hardware abbinato al pannello QLED. Il processore quad-core, affiancato da 2 GB di RAM, non solo permette un caricamento veloce delle app, ma ottimizza in tempo reale le immagini, regalando sempre un’esperienza di altissimo livello. Per gli appassionati di gaming e sport, la funzione Game Boost a 120 Hz assicura una fluidità d’azione impeccabile, eliminando ogni sfarfallio e rendendo ogni movimento estremamente naturale e preciso.

Il comparto audio sfrutta le tecnologie Dolby Audio e DTS:X, offrendo un suono avvolgente che riempie la stanza, facendoti vivere ogni scena da vero protagonista.

La piattaforma Fire TV (la stessa utilizzata da Amazon nei Fire TV Stick) rende l’esperienza utente più semplice e naturale. Oltre a migliaia di app da installare e centinaia di contenuti da vedere, potrai interagire con l’apparecchio direttamente con la tua voce grazie all’integrazione nativa di Alexa.

Xiaomi TV F Pro 55 pollici