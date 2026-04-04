Xiaomi, sconto mai visto sullo smart TV top: prezzo a picco

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Dotata di pannello 4K QLED e di tecnologie audio capaci di garantire un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello, lo smart TV del produttore cinese è disponibile su Amazon a un prezzo bassissimo.

Xiaomi

Un apparecchio che, nonostante le dimensioni ridotte, non ti farà rimpiangere televisori con schermi decisamente più grandi. Anzi, grazie a un comparto hardware di altissimo livello, lo Xiaomi TV F Pro ti permetterà di godere al meglio di tutti i tuoi programmi preferiti, dai film alle serie TV.

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Lo Xiaomi TV F Pro da 32" è una soluzione tecnologicamente avanzata per chi cerca la qualità dell’immagine QLED e la praticità di Fire TV in un formato salvaspazio ad alte prestazioni. Compatto e caratterizzato da un designmoderno e minimal, si adatta alla perfezione in qualunque stanza: dalla camera da letto alla cucina, passando per piccoli salotti o stanze degli ospiti.

E grazie alla promo di Amazon, lo trovi a un prezzo mai così basso. Approfittando dello sconto che trovi sul sito di ecommerce per eccellenza, infatti, risparmi decine di euro e fai un vero affare.

Xiaomi TV F Pro 32 pollici

Xiaomi, lo smart TV a prezzo stracciato su Amazon: sconto e quanto lo paghi

L’offerta che trovi oggi sullo smart TV del produttore cinese è di quelli a cui è difficile dire di no. E basta guardare lo sconto garantito da Amazon per capire perché vada acquistata prima che le scorte possano terminare. La Xiaomi TV F Pro da 32 pollici è disponibile con un sconto del 31% sul prezzo suggerito dallo stesso produttore. Comprandola oggi la paghi appena 159,00 euro anziché 229,00 euro come da listino.

Xiaomi TV F Pro 32 pollici

Xiaomi TV F Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici ridefinisce lo standard dei televisori compatti, portando la tecnologia QLED in una fascia di dimensioni solitamente trascurata. Grazie ai Quantum Dot, il pannello 4K garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello: con la copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 potrai godere di immagini caratterizzate da colori vividi e brillanti.

Sotto la scocca, il televisore è alimentato da un processore Quad-core A55 accoppiato a una GPU Mali G52. La configurazione hardware include 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria eMMC, garantendo una navigazione fluida tra i menu e l’avvio rapido delle applicazioni.

Il sistema operativo integrato è Fire TV OS, che offre un’interfaccia intuitiva e personalizzata. Grazie all’integrazione nativa di Alexa, è possibile controllare non solo la TV, ma anche i dispositivi smart home tramite il telecomando Bluetooth. Le funzionalità includono il supporto per Apple AirPlay e Miracast, permettendo di trasmettere contenuti da dispositivi iOS e Android con estrema semplicità, rendendo lo schermo un hub multimediale versatile e completo.

L’esperienza sonora è gestita da un sistema di altoparlanti da 2 x 10W, che supporta le tecnologie Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X. Questa combinazione crea un campo sonoro tridimensionale che compensa le dimensioni ridotte dell’apparecchio.

Sul fronte della connettività, infine, il dispositivo è dotato di due porte HDMI 2.1 (con supporto eARC), due porte USB 2.0, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual-band a 2,4/5 GHz per uno streaming stabile.

Xiaomi TV F Pro 32 pollici