Xiaomi, smart TV a prezzo stracciato: va comprato oggi

Lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale e lo paghi pochissimo. Affare per tutti.

Xiaomi

Trovare uno smart TV dalle dimensioni compatte che assicuri immagini in alta definizione a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti è sempre più complicato. Fortunatamente in nostro soccorso arriva Amazon con le sue nuove offerte di Natale. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici in promo con un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Questo modello di Xiaomi è la soluzione ideale se stai cercando un televisore per la tua cucina o per la camera da letto. Le dimensioni sono compatte anche grazie alla presenza di una cornice laterale ultra sottile. La qualità delle immagini è elevata grazie al supporto alla tecnologia QLED e la presenza del sistema operativo Fire TV assicura il massimo supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming. Un televisore completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Per essere lo smart TV più venduto su Amazon bisogna avere delle caratteristiche uniche, ma soprattutto un super prezzo. Tutte qualità che ritroviamo nello smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici disponibile su Amazon con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 149 euro, con un risparmio netto di 80 euro. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 29,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto uniche.

Il televisore è già disponibile e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Hai tutto il tempo necessario per testarne le funzionalità.

Smart TV Xiaomi TV F Pro: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi TV F Pro 32 pollici è un televisore smart progettato appositamente per la tua cucina o la tua camera da letto grazie a dimensioni contenute e funzionalità avanzate. che unisce un design raffinato a prestazioni multimediali avanzate, rendendola ideale per ambienti secondari o spazi più compatti. La cornice ultrasottile e le finiture in metallo lo rendono anche molto elegante.

Questo smart TV di Xiaomi assicura anche ottime caratteristiche tecniche, a partire dall’elemento più importante: lo schermo. Il pannello da 32 pollici adotta la tecnologia Quantum Dot QLED, che assicura un display super-colorato e luminoso con un’ampia gamma cromatica. Per massimizzare il comfort visivo, il televisore implementa l’attenuazione PWM di nuova generazione per un controllo fluido della luminosità e integra una modalità luce blu ridotta, che protegge gli occhi anche dopo un utilizzo prolungato.

Sul fronte dell’intrattenimento, lo Xiaomi TV F Pro è dotato del sistema oeprativo Fire TV, che fornisce un accesso immediato a un vasto catalogo di contenuti dai principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e tanto altro. L’esperienza smart è potenziata dal controllo vocale con Alexa: è sufficiente premere il pulsante dedicato sul telecomando Bluetooth e utilizzare la voce per cercare contenuti, regolare il volume o gestire i dispositivi domestici intelligenti.

L’audio offre un’esperienza cinematografica domestica, supportata dal doppio altoparlante ad alta potenza che offre alti pieni e bassi profondi, con certificazioni Dolby Audio™ e DTS-HD. Insomma, uno smart TV completo, perfetto per la tua abitazione e soprattutto economico. Non perdere questa ottima opportunità.

