Xiaomi, sconto esagerato per lo smart TV top: va comprato ora

L'apparecchio del produttore cinese garantisce un'esperienza audio e video di altissimo livello indipendentemente dal programma guardato. Oggi lo trovi al minimo storico.

Xiaomi TV F 55 pollici Xiaomi

La scelta dello smart TV che meglio si adatti alle proprie necessità non è sempre semplice. C’è chi va alla ricerca delle prestazioni senza curarsi del prezzo e chi, invece, è disponibile a sacrificare qualcosa sul fronte della qualità audio e video per un prezzo di listino più basso. Xiaomi tenta di mettere tutti d’accordo con gli smart TV Xiaomi TV Serie F, apparecchi caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo strabiliante.

Con lo smart TV Xiaomi TV Serie F, tecnologia avanzata e intrattenimento di alta qualità si fondono in un unico dispositivo moderno. La scheda tecnica dell’apparecchio, d’altronde, non mente. Le tecnologie impiegate sul fronte video e audio, infatti, assicurano un’esperienza di altissimo livello. Indipendentemente dal programma che decidi di seguire – film, serie TV o evento sportivo – avrai la certezza di godere sempre della migliore esperienza possibile.

Il prezzo che trovi oggi su Amazon, poi, è di quelli a cui è difficile dire di no. Merito di uno sconto senza precedenti che fa crollare il prezzo al minimo storico: lo smart TV del produttore cinese non è mai stato così conveniente come oggi.

Xiaomi TV Serie F, 65 pollici

Sconto mai visto sullo smart TV top Xiaomi: offerta e prezzo finale

L’offerta di oggi sullo smart TV del produttore cinese è di quelle da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero. Lo sconto del colosso del commercio elettronico ti permette di risparmiare centinaia di euro sul listino e di fare un vero affare.

Lo Xiaomi TV Serie F  da 65 pollici è scontato del 30% e costa 399,00 euro anziché 569,00 euro come da prezzo suggerito dal produttore. Rispetto al listino il risparmio è considerevole: lo paghi ben 160 euro in meno.

Con il programma Cofidis Tasso Zero puoi inoltre scegliere di dilazionare il pagamento in rate mensili senza interessi: ti basterà scegliere questa modalità di pagamento prima del check-out e seguire poi la procedura guidata.

Xiaomi TV Serie F, 65 pollici

Xiaomi TV Serie F scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Xiaomi TV Serie F 2026 si distingue per un design elegante senza cornici che si abbina alla perfezione a una scheda tecnica di altissimo livello. Il display 4K Ultra HD offre immagini nitide e dettagliate, supportate dalla tecnologia HDR10 e HLG. Grazie alla gamma cromatica DCI-P3 al 90%, i colori risultano vivaci e realistici, garantendo un’esperienza cinematografica immersiva direttamente nel proprio salotto.

All’interno del frame in metallo, il potente processore quad-core assicura prestazioni reattive mentre la tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) rende le scene di azione e veloci più fluide, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva con film e serie d’azione oppure eventi sportivi ad alta intensità.

Il comparto audio non è da meno: il supporto a Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X crea un suono surround tridimensionale avvolgente.

Il cuore pulsante di questo smart TV è l’integrazione con la piattaforma operativa Fire TV, che permette di accedere facilmente a migliaia di app come Netflix, Prime Video e Disney+. Il telecomando vocale con Alexa integrata semplifica la navigazione, consentendo di cambiare canale, regolare il volume o gestire i dispositivi smart home con semplici comandi vocali. L’interfaccia fluida e personalizzabile rende la ricerca dei contenuti rapida.

Xiaomi TV Serie F, 65 pollici

